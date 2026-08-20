O Atlético de Madrid mudou sua postura em relação ao futuro de seu atacante argentino, Julián Álvarez, e abriu a porta para sua saída durante a atual janela de transferências de verão, mas o clube espanhol continua firme em sua recusa à transferência do jogador para o Barcelona.

Informações divulgadas pela conta "Atletico Play", e confirmadas pelo jornal catalão "Mundo Deportivo", davam conta de que o Atlético decidiu permitir a abertura de negociações sobre a venda de Álvarez, após o desejo do jogador de deixar o clube, que ele expressou de forma clara dentro e fora da equipe.

Mas a diretoria dos "Rojiblancos" impôs a condição de que seu próximo destino fosse o Arsenal, que ainda tem interesse em contratá-lo, e não o Barcelona.

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Mas Álvarez não quer se transferir para o Arsenal, e continua firme em seu desejo de vestir a camisa do Barcelona, o que mantém a negociação em um beco sem saída, de acordo com o "Mundo Deportivo".

O problema agora reside na capacidade de cada parte de manter sua posição. O Barcelona quer contratar um atacante antes do fechamento do mercado de transferências e, caso não consiga, poderá adiar a negociação para janeiro, mantendo a pressão para contratar Álvarez.

Por outro lado, o Atlético passou a estar aberto a vender seu craque, mas precisa encontrar um substituto em pouco tempo, e é aqui que o Arsenal pode ajudar o clube espanhol, especialmente com a presença de Viktor Gyökeres, que se ofereceu a diversos clubes, entre eles o Barcelona, e pode ser uma opção aceitável para Diego Simeone.

Mas o próprio Julián Álvarez representa o maior obstáculo para esse cenário, depois de ter deixado a Inglaterra e não desejar retornar a ela, e por isso já recusou a oferta apresentada pelo Arsenal.

E a nova proposta do Atlético — a transferência para o Arsenal — aumentou o descontentamento de Álvarez em relação a seu clube, e a situação entre as duas partes ficou ainda mais difícil, segundo o jornal catalão.

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