O Bayern de Munique definiu sua posição sobre a possibilidade de contratar um novo jogador, neste verão, para substituir seu astro Jamal Musiala, que sofre de um distúrbio neurológico, segundo uma reportagem da imprensa.

De acordo com o jornalista alemão da rede "Sky", Florian Plettenberg, o Bayern segue dando total apoio a Musiala e não pretende se movimentar no mercado de transferências para substituí-lo, uma vez que a equipe possui várias opções para ocupar a posição de meia-atacante, principalmente Lennart Karl, Ismael Saibari e Serge Gnabry.

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Musiala havia ficado ausente por cerca de 6 meses, após sofrer uma fratura na fíbula e uma luxação no tornozelo, antes de voltar a atuar pelo Bayern durante a segunda metade da temporada passada, e depois disputar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Alemanha.

Musiala anunciou, nesta quarta-feira, que passou por acompanhamento médico, após sofrer dois episódios de queda dentro de campo em 3 dias.

O internacional alemão relatou que os médicos diagnosticaram seu caso como distúrbios neurológicos temporários e tratáveis, e que não há riscos graves para sua saúde.

Musiala caiu sem qualquer contato, durante a vitória amistosa da equipe bávara sobre o Leipzig (3 a 1) no último sábado, apenas alguns minutos depois de ter entrado como substituto e marcado o terceiro gol, antes de o mesmo se repetir durante a vitória do Bayern sobre o Heidenheim (4 a 2) na última terça-feira.

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