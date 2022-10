Novorizontino x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (4), pela 33ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Novorizontino recebe o Bahia na noite desta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge de Biasi, em duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Novorizontino acabou se aproximando da zona de rebaixamento, ocupando o 16º ligar, com 36 pontos, e conta com a força de sua torcida para se restabelecer no campeonato.

Do outro lado, o Bahia não ganha há quatro partidas, o que acabou culminando na demissão do técnico Enderson Moreira. Para o seu lugar, Eduardo Barroca foi anunciado. O Tricolor é o terceiro colocado, com 52 pontos. Macedo, Matheus Bahia, Danilo Fernandes e Ytalo são os desfalques.

Escalações:

Escalação do provável NOVORIZONTINO: Vinícius Almeida, Joílson, Rodolfo, Ligger, Felipe Albuquerque, Jhony Douglas, Gustavo Bochecha, Danielzinho, Romário, Bruno Costa e Douglas Baggio.

Escalação do provável BAHIA: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique, Patrick, Patrick de Lucca, Rezende, Lucas Mugni, Ricardo Goulart, Vitor Jacará e Davó.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Macedo, Matheus Bahia, Danilo Fernandes e Ytalo seguem no departamento médico.

Quando é?

• Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: no estádio Jorge de Biasi, Novo Horizonte - SP

• Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (árbitro), Ricardo Junior de Souza e Fernanda Gomes Antunes (assistentes), Jose Almeida e Souza (quarto árbitro) e Igor Junio Benevenuto (AVAR)