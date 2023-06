Novorizontino x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na internet

Novorizontino e Sampaio Corrêa duelam na tarde deste sábado (10), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Jorge di BIasi, em Novo Horizonte, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Em terceiro lugar com 23 pontos, o Novorizontino vem de vitória no jogo passado. O time agora busca um novo triunfo para seguir próximo aos líderes do campeonato.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa também ganhou na rodada anterior e se manteve na 12ª colocação, com 15 pontos. O time maranhense não terá Pimentinha e Eloir disponíveis.

Prováveis escalações

Novo Horizontino: Jordi; Adriano, César Martins e Renato Silveira; Raul Prata, Geovane, Marlon e Reverson; Douglas Baggio e Aylon; e Ronaldo Silva.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Gabriel Furtado, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho; Jhony Douglas, Maurício e Neto Paraíba; Marcinho, Ytalo e Vinícius Alves.

Desfalques

Novo Horizontino

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Eloir cumpre suspensão, enquanto Pimentinha está lesionado.

Quando é?