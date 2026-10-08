Como informa a Sky, teria havido uma nova rodada de conversas entre os bávaros e o estafe do jogador. No entanto, segundo a emissora, ainda não existe uma oferta concreta.

Na disputa pelo inglês, que só completou 16 anos na terça-feira, outros clubes atualmente teriam cartas melhores na mesa. Gabriel deve preferir uma transferência para a Espanha, com Real Madrid e Barcelona sendo considerados possíveis destinos.

Já houve um encontro entre o Bayern de Munique e JJ Gabriel?

Já antes disso, houve conversas entre o Bayern e o estafe de Gabriel. O técnico Vincent Kompany, em especial, seria um grande fã do meia ofensivo. Apesar da pouca idade, Gabriel estaria, segundo a informação, imediatamente nos planos para o time principal. No entanto, as condições financeiras poderiam dificultar enormemente uma transferência. De acordo com a Sky, seria necessário bancar um pacote total de "bem mais de 10 a 15 milhões de euros".

Além dos bávaros, de Real e Barça, o Paris Saint-Germain também estaria observando de perto a situação do supertalento. Borussia Dortmund e RB Leipzig, por outro lado, já estariam fora da disputa.

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Uma transferência para a Europa, por causa das regras do Brexit, na verdade só seria possível para Gabriel aos 18 anos. Na Inglaterra, ele atualmente só pode assinar um contrato de bolsista; um contrato profissional, apenas a partir dos 17. A origem de seus pais, porém, pode abrir uma brecha para ele: segundo informações da Sky, Gabriel quer solicitar um passaporte cipriota. Com isso, uma transferência já seria possível em janeiro.

Gabriel virou manchete recentemente porque aparentemente pediu ao Manchester United que cancelasse seu registro no clube. O caso teria causado "choque" no United e seria "quase sem precedentes", informou o Telegraph.

Gabriel joga pelo United desde os 11 anos e marcou 23 gols em 23 partidas da equipe sub-18 na temporada passada. Por isso, foi eleito o melhor jogador da Premier League sub-18. Em agosto, ele também fez sua estreia no time profissional e se tornou o jogador mais jovem da história do clube a atuar pela equipe principal do United.