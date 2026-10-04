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Nova posição da seleção de Marrocos no ranking da FIFA após a partida contra o Mali

Marrocos x Mali
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Mali

O que é?

A seleção do Marrocos caiu para a sétima posição no ranking mundial da Federação Internacional de Futebol (FIFA), após o empate por 1 a 1 com Mali, na partida amistosa que reuniu as duas equipes na noite de domingo, no estádio Tânger Grande.

A seleção marroquina havia subido recentemente para o quinto lugar do mundo, após as vitórias sobre Gabão e Lesoto nas eliminatórias da Copa Africana de Nações, beneficiando-se também da derrota do Brasil para a Austrália, antes de recuar duas posições em decorrência do empate diante de Mali.

Atualmente, a seleção marroquina soma 1805.34 pontos, enquanto Portugal avançou para o quinto lugar com 1807.69 pontos, depois de conquistar uma emocionante vitória sobre a Noruega por 2 a 1, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

O Brasil ficou na sexta posição, com 1806.51 pontos, de modo que apenas alguns pontos separam as três seleções, em meio às mudanças registradas nas primeiras posições a par dos resultados das partidas da data Fifa.

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