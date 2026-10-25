Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Barcelona: Kylian Mbappé inspira vitória dramática no Clássico

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O Real Madrid conquistou uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Barcelona no Spotify Camp Nou, com dois gols de Kylian Mbappé em finalizações precisas. Os gols decisivos do atacante francês ofuscaram o gol de empate de Raphinha em uma partida de forte componente tático.

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O Real Madrid demonstrou disciplina tática e eficiência devastadora nas transições para superar o Barcelona em um Clásico de grande importância. Com um 4-3-3 bem estruturado, a equipe de José Mourinho cedeu a posse de bola aos donos da casa, que ficaram com ela por 62% do tempo, mas foi a mais perigosa ao longo da partida. Os visitantes produziram 1,95 gol esperado (xG), contra 1,19 do Barcelona, reflexo da maior qualidade das chances criadas com velocidade e jogadas verticais.

A partida foi marcada pela precisão de Mbappé nas finalizações. O atacante abriu o placar aos 41 minutos e deu à equipe uma vantagem crucial antes do intervalo. Embora Raphinha tenha empatado para o Barcelona aos 61 minutos, a defesa do Real Madrid resistiu à pressão. Mbappé marcou novamente aos 87 minutos para garantir os três pontos, em uma noite histórica na qual o francês chegou ao seu 100º gol pelo clube no confronto mais importante do futebol espanhol.

Goleiro e defesa

Andriy Lunin - 7/10

Substituto de Thibaut Courtois, que estava doente, Lunin teve uma atuação segura no gol. Fez cinco defesas nas seis finalizações que recebeu no alvo, diante de um xG sofrido de 1,19. Embora tenha sido superado no gol de Raphinha aos 55 minutos, mostrou excelente posicionamento de modo geral, especialmente ao impedir um gol de Gerard Martín após um escanteio no segundo tempo.

Federico Valverde - 6/10

Na lateral direita de um sistema defensivo híbrido, Valverde concentrou seus esforços em conter a ameaça de Anthony Gordon. Trabalhou com dedicação por 62 minutos antes de ser substituído, ajudando o Madrid a manter sua organização diante das superioridades numéricas criadas pelo Barcelona pelos lados.

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Dean Huijsen - 8/10

O jovem defensor acumulou números impressionantes no centro da defesa do Madrid. Huijsen registrou 19 intervenções defensivas, incluindo bloqueios e cortes decisivos. Apesar de não ter vencido nenhum desarme, sua leitura de jogo e seu domínio pelo alto foram fundamentais para limitar o Barcelona a oportunidades de menor perigo.

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Ibrahima Konaté - 7/10

Konaté ofereceu a presença física necessária para disputar as jogadas com o trio de ataque do Barcelona, que alternava posições. Fez parte de um sistema defensivo que venceu 50 duelos ao longo da partida e deu ao Madrid uma base sólida para lançar contra-ataques.

Marc Cucurella - 6/10

Encarregado de marcar Lamine Yamal, Cucurella teve uma noite difícil, mas disciplinada. Em alguns momentos, sofreu com os dribles de Yamal, mas manteve a compactação e contribuiu para uma atuação defensiva que neutralizou, em grande parte, as principais fontes de criatividade do Barcelona com a bola rolando.

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Meio-campo

Aurélien Tchouaméni - 8/10

Foi a referência tática do Madrid. Tchouaméni mostrou enorme eficiência com a bola, completando 44 dos 46 passes que tentou (96% de acerto). Sua capacidade de proteger a linha de quatro defensores e fazer a bola circular sob pressão permitiu que o trio de ataque à sua frente permanecesse avançado.

Bernardo Silva - 7/10

Silva fez a ligação entre o meio-campo recuado e o ataque. Ofereceu segurança técnica em uma partida na qual o Madrid teve pouca posse de bola, ajudando a equipe a superar a pressão alta do Barcelona antes de ser substituído por Camavinga aos 80 minutos.

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Arda Güler - 7/10

Atuando pela direita do trio de ataque, Güler foi a ameaça mais constante do Madrid além de Mbappé. Fez cinco finalizações, três delas no alvo, e obrigou Joan García a realizar várias defesas. Sua visão de jogo ficou evidente, embora tenha faltado precisão na hora de concluir.

Jude Bellingham - 6/10

Atuando como camisa 10, Bellingham se destacou mais pela dedicação do que pelas ações perto do gol. Desperdiçou uma boa oportunidade aos 78 minutos, com um chute rasteiro à esquerda do gol, mas seu posicionamento tático ajudou a reduzir a influência de Rodri pelo Barcelona.

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Yan Diomande - 6/10

Escalado pela ponta esquerda, Diomande se concentrou em manter a organização defensiva da equipe. Teve uma finalização de destaque bloqueada durante um contra-ataque rápido nos acréscimos do primeiro tempo, antes de ser substituído por Carlos Espí perto do fim da partida.

Ataque

Kylian Mbappé - 10/10

Uma atuação impecável do francês. Mbappé decidiu a partida ao marcar os dois gols do Real Madrid. O primeiro, aos 41 minutos, mostrou seu faro de gol; o da vitória, aos 87, foi uma demonstração de excelência nas transições. Chegar a 100 gols pelo clube nesta partida consolida seu status de lenda na história do Madrid.

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Reservas e técnico

Denzel Dumfries - 6/10

Entrou no lugar de Valverde aos 62 minutos para dar fôlego ao lado direito enquanto o Barcelona buscava o gol da vitória. Manteve a disciplina tática e ajudou a segurar o resultado.

Eduardo Camavinga - 6/10

Entrou aos 80 minutos no lugar de Bernardo Silva para dar mais energia e capacidade de recuperação de bola ao meio-campo na reta final. Causou impacto imediato e, com muita habilidade, preparou de forma brilhante o segundo gol de Mbappe.

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Trent Alexander-Arnold - Sem nota

Entrou aos 94 minutos, sem tempo suficiente para influenciar a partida.

Carlos Espí - Sem nota

Entrou em uma substituição tática aos 94 minutos para gastar tempo e assegurar o resultado.





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José Mourinho - 9/10

Mourinho acertou em cheio na estratégia. Ao ceder a posse de bola e apostar em transições verticais, explorou a linha defensiva adiantada do Barcelona. A decisão de escalar Huijsen foi justificada pelo grande número de intervenções do defensor, e o momento das substituições ajudou o Madrid a retomar o controle após o empate.