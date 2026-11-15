Compartilhar Siga GOAL no Google

A Inglaterra conquistou uma vitória dramática por 3 a 2 sobre a Espanha no Riyadh Air Metropolitano e garantiu a liderança do Grupo A3 da Liga das Nações. Gols de Harry Kane, Ezri Konsa e Ben White deram à equipe uma vantagem confortável, que resistiu à reação espanhola no fim da partida.

Publicidade

A Inglaterra deu uma aula de eficiência tática ao superar a Espanha em um jogo de cinco gols no Riyadh Air Metropolitano. Apesar de ter cedido 64% da posse de bola à equipe de Luis de la Fuente, a Inglaterra foi devastadora nas transições e nas bolas paradas. O pênalti convertido com precisão por Kane pouco antes do intervalo deu o tom da partida. No início do segundo tempo, dois gols em rápida sequência surpreenderam os donos da casa e encerraram sua longa série invicta.

A solidez defensiva da equipe de Thomas Tuchel foi duramente testada na reta final, quando a Espanha reagiu com gols de Mikel Oyarzabal e Nico Williams. No entanto, a capacidade da Inglaterra de converter três de suas cinco finalizações no alvo fez a diferença. Com o resultado, a Inglaterra ultrapassou a Espanha e terminou na liderança do Grupo 3, mostrando um pragmatismo que é um bom sinal para os próximos ciclos de torneios sob o comando de Tuchel.

Goleiro e defesa

James Trafford - 7/10

O jovem goleiro teve bastante trabalho ao longo da partida e fez cinco defesas para conter a Espanha durante boa parte do jogo. Embora pouco pudesse fazer diante da precisão dos dois gols sofridos no fim, sua segurança com as mãos e seu domínio da área sob forte pressão deram uma base sólida à vitória.

Ezri Konsa - 8/10

O defensor do Arsenal se destacou e mostrou força no jogo aéreo ao marcar o segundo gol da Inglaterra, aos 53 minutos, após uma bola enviada por Declan Rice. Na defesa, teve participação expressiva nas 29 bolas afastadas pela Inglaterra e manteve a calma quando a Espanha passou a lotar a área na reta final.

Publicidade Publicidade

Jarell Quansah - 7/10

Encarregado de marcar Oyarzabal, Quansah se impôs durante boa parte da noite. Foi fundamental nas 20 interceptações da Inglaterra, com boa leitura de jogo e uma maturidade acima da esperada para sua idade em um confronto europeu de grande importância.

Tópicos relacionados

Ben White - 8/10

White foi excepcional pelo lado direito: conciliou as tarefas defensivas com uma entrada na área no momento certo para marcar o terceiro gol da Inglaterra, aos 57 minutos. Sua contribuição para o jogo de transição foi fundamental antes de sua substituição.

Lewis Hall - 6/10

Hall teve momentos difíceis na missão ingrata de acompanhar Lamine Yamal. Embora tenha sofrido com a superioridade numérica criada pela Espanha pelo lado do campo, contribuiu para a organização defensiva que limitou os espanhóis a sete finalizações no alvo em 23 tentativas.

Publicidade

Meio-campo

Declan Rice - 8/10

Rice foi o coração da equipe e deu a assistência para o gol de Konsa com um cruzamento preciso. O cartão amarelo recebido logo aos 15 minutos não diminuiu sua agressividade: ele protegeu o meio-campo com excelência e atrapalhou o ritmo da Espanha durante os longos períodos de posse dos adversários.

Jude Bellingham - 7/10

Bellingham mostrou sua habitual qualidade em espaços reduzidos e deu a assistência para o gol de White, que fez o placar chegar a 3 a 0. Foi eficiente nas poucas vezes em que tocou na bola e atuou como principal elo nos contra-ataques que definiram a abordagem tática da Inglaterra.

Publicidade

Elliot Anderson - 6/10

Anderson trabalhou duro no centro do meio-campo para fazer frente à qualidade técnica da Espanha. Embora tenha participado menos das jogadas no terço final do que seus companheiros, sua disciplina no bloco médio ajudou a impedir que a Espanha avançasse pelo centro durante a primeira hora. No entanto, sua expulsão foi o estopim da tentativa de reação espanhola e renovou a esperança dos donos da casa de voltar ao jogo.

Ataque

Anthony Gordon - 6/10

Gordon ofereceu a velocidade necessária para obrigar a defesa adiantada da Espanha a ficar alerta. Embora não tenha marcado, suas arrancadas diretas forçaram os espanhóis a adotar posições mais cautelosas na recomposição, dando à Inglaterra mais espaço para jogar com a bola.

Publicidade

Morgan Rogers - 6/10

Em uma função ofensiva de muita movimentação, Rogers foi útil para segurar a bola nos raros momentos em que a Inglaterra tentou manter a pressão. Mostrou força física diante de Aymeric Laporte e Pau Cubarsi antes de participar do esforço defensivo na reta final.

Harry Kane - 8/10

O capitão mostrou mais uma vez que é confiável ao converter um pênalti aos 45 minutos e abrir o placar. Além do gol, a capacidade de Kane de recuar para ajudar na construção das jogadas foi crucial para uma equipe que teve apenas 36% da posse de bola.

Publicidade

Reservas e treinador

Djed Spence - 6/10

Entrou aos 82 minutos para dar novo fôlego ao lado do campo enquanto a Espanha intensificava a busca por uma forma de voltar ao jogo.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

O jovem entrou no lugar de Kane aos 78 minutos para reforçar numericamente o meio-campo em uma reta final frenética.

Publicidade

Dominic Calvert-Lewin - sem nota

Entrou aos 83 minutos para oferecer uma opção pelo alto nos lançamentos longos feitos pela defesa.

Dan Burn - sem nota

Uma mudança tática tardia, aos 89 minutos, para acrescentar altura e segurança defensiva nos segundos finais.

Publicidade

Thomas Tuchel - 9/10

Um triunfo tático para o treinador alemão. Tuchel montou um bloco médio que conseguiu frustrar a Espanha por uma hora e aproveitou com eficiência implacável as bolas paradas e as transições. Suas substituições tiveram como objetivo preservar a vantagem, e seu plano de jogo garantiu uma vitória histórica em Madri.