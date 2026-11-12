Notas dos jogadores da Espanha contra a Tchéquia: Alex Baena e Marc Pubill marcam, e a seleção espanhola domina em Praga

Luis de la Fuente fez sete mudanças em relação à equipe que venceu a Croácia, mas, mesmo bastante modificada, a Espanha controlou o jogo do início ao fim, terminando a noite com 70% de posse de bola, 704 passes e 22 finalizações. Baena abriu o placar aos 39 minutos, ao converter um pênalti marcado após o VAR apontar toque de mão de Lukas Ambros. Ainda no primeiro tempo, Pau Cubarsi e Fabian Ruiz acertaram a trave.
Yeremy Pino teve um segundo gol anulado por impedimento no início do segundo tempo. A Tchéquia ficou com dez jogadores aos 72 minutos, quando o capitão Ladislav Krejci foi expulso por impedir uma chance clara de gol de Roberto Fernandez: após revisão do VAR, seu cartão amarelo foi convertido em vermelho. A equipe da casa criou oportunidades em bolas paradas, e Adam Hlozek cabeceou na trave, mas não conseguiu acertar uma única finalização no gol. Fernandez acertou a trave nos acréscimos, antes de Pubill aproveitar uma oportunidade momentos depois para confirmar a quinta vitória consecutiva da Espanha no grupo. A liderança do Grupo A3 será decidida quando a Espanha enfrentar a Inglaterra no domingo.
Confira as notas dos jogadores da Espanha no epet Arena...
Goleiro e defesa
Unai Simon (7/10): O capitão quase não foi exigido, já que a Tchéquia não acertou o gol durante toda a partida. Esteve atento para segurar os cruzamentos na área e fez o lançamento longo que deixou Pino em condição de marcar o gol anulado no início do segundo tempo.
Pedro Porro (7/10): Participativo pela direita, tabelou bem com Pino e criou uma chance para Ferran Torres logo no início. Sua atuação ficou ligeiramente prejudicada pelo cartão amarelo recebido aos 11 minutos, depois de ser superado por Lukas Provod. Foi substituído por Pubill aos 76 minutos.
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Pau Cubarsi (8/10): Seguro na defesa e tranquilo com a bola nos pés. Foi quem mais se aproximou de marcar para a Espanha no primeiro tempo, ao cabecear na trave um cruzamento de Marc Cucurella aos 31 minutos.
Dean Huijsen (7/10): Saiu jogando com confiança e levou perigo duas vezes de cabeça após cruzamentos de Baena, obrigando Matej Kovar a fazer uma defesa aos 22 minutos. Recompôs-se bem para impedir que Ryan Naderi avançasse às suas costas, mas uma falta sua deu à Tchéquia a cobrança na qual Hlozek acertou a trave.
Marc Cucurella (8/10): O lateral mais perigoso da Espanha. Aproveitou um passe errado de Krejci para finalizar rente à trave no primeiro tempo, cruzou para a cabeçada de Cubarsi na trave e deixou Fernandez em condições de finalizar de perto nos acréscimos.
Meio-campo
Martin Zubimendi (7/10): Jogando com uma máscara de proteção, deu ritmo à Espanha na base do meio-campo com passes precisos e eficientes, ajudando a equipe visitante a manter a Tchéquia presa em seu campo por longos períodos.
Fabian Ruiz (7/10): Articulou bem as jogadas ao lado de Zubimendi e teve azar ao não marcar: sua finalização colocada, após passe de Fermin Lopez, bateu na trave aos 41 minutos. Foi substituído por Pedri aos 76 minutos.
Fermin Lopez (7/10): Movimentou-se bem entre as linhas, deu o passe para a finalização de Ruiz na trave e para o chute bloqueado de Ferran, além de arriscar de longe sem incomodar Kovar. Deu lugar a Jorge de Frutos aos 82 minutos.
Ataque
Yeremy Pino (7/10): Começou pela direita, com Lamine Yamal fora de ação, e pensou ter ampliado a vantagem aos 48 minutos com uma cavadinha sobre Kovar, mas o VAR anulou o gol por impedimento. Preparou uma finalização para Fermin antes de ser substituído aos 66 minutos.
Alex Baena (8/10): O melhor em campo. Assumiu a responsabilidade na cobrança do pênalti e converteu com frieza para abrir o placar. Seus cruzamentos criaram as duas chances de cabeça de Huijsen, ele obrigou Kovar a fazer uma defesa no segundo tempo e preparou a finalização de Fernandez na trave nos acréscimos.
Ferran Torres (6/10): Apareceu em boas posições, mas desperdiçou as oportunidades. Finalizou para fora duas vezes nos primeiros 20 minutos e teve outro chute bloqueado após passe de Fermin. Foi substituído por Fernandez aos 66 minutos.
Reservas e técnico
Roberto Fernandez (7/10): Sua arrancada provocou a falta que resultou na expulsão de Krejci. Deveria ter marcado nos acréscimos, mas não conseguiu ajeitar o corpo para finalizar de perto após o passe para trás de Cucurella. Depois, acertou a trave após passe de Baena, momentos antes do gol de Pubill.
Mikel Merino (6/10): Entrou no lugar de Pino aos 66 minutos e recebeu cartão amarelo por reclamação pouco depois, ao contestar o cartão amarelo inicialmente mostrado a Krejci. Ajudou a Espanha a manter o controle na reta final.
Pedri (6/10): Substituiu Ruiz aos 76 minutos e ajudou a manter a circulação da bola, sem ter grande influência na partida.
Marc Pubill (8/10): Substituiu Porro aos 76 minutos. Finalizou por cima e para fora após passe de De Frutos nos acréscimos. Depois, recuperou a bola no campo de ataque quando a Tchéquia tentava sair jogando e bateu no canto inferior aos seis minutos de acréscimos.
Jorge de Frutos (6/10): Substituiu Fermin aos 82 minutos e preparou a primeira finalização de Pubill enquanto a Espanha buscava o segundo gol.
Luis de la Fuente (7/10): Fez sete mudanças e, ainda assim, viu sua equipe dominar. A Espanha poderia ter decidido o jogo mais cedo, considerando as vezes em que acertou a trave, e mostrou vulnerabilidade nas bolas paradas. Mas a decisão de colocar Pubill em campo deu resultado no fim.