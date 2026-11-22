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O Barcelona superou um primeiro tempo desastroso e venceu o Villarreal por 3 a 2 no Spotify Camp Nou. Depois de ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, o time de Hansi Flick deu uma aula tática na etapa final e manteve a liderança de La Liga.

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O Barcelona demonstrou grande força mental no Camp Nou ao reverter uma desvantagem de dois gols e vencer um Villarreal disciplinado por 3 a 2. O primeiro tempo foi um pesadelo tático para Hansi Flick: o Barcelona estava perdendo por 2 a 0 após apenas sete minutos. O Villarreal explorou os espaços em profundidade com eficiência implacável e surpreendeu a linha defensiva adiantada com gols de Tajon Buchanan e Tolu Oluwaseyi logo no início. O Barcelona dominou a posse de bola, com 70%, mas não teve a capacidade de penetrar no terço final necessária para superar a defesa recuada do Villarreal antes do intervalo.

O panorama da partida mudou radicalmente no segundo tempo, quando o Barcelona ajustou sua saída de bola. Gerard Martin deu esperança ao time aos 57 minutos, ao concluir uma jogada criada por Pedri. Pouco depois, Fermin Lopez empatou após uma excelente jogada de Lamine Yamal. A pressão acabou provocando um colapso defensivo dos visitantes, que culminou no gol contra de Pau Navarro aos 67 minutos. Apesar de o Villarreal ter tido um jogador expulso no fim, o Barcelona já havia definido a virada. O time somou 30 finalizações e impressionantes 3,27 gols esperados (xG) em sua reação dominante.

Goleiro e defesa

Joan Garcia - 5/10

Uma tarde difícil para o goleiro, exposto pela linha defensiva adiantada logo no início. Embora pouco pudesse fazer nos dois gols sofridos nos primeiros sete minutos, terminou a partida sem nenhuma defesa: as duas únicas finalizações do Villarreal no alvo acabaram na rede.

Eric Garcia - 6/10

Teve dificuldades com a movimentação de Oluwaseyi nos primeiros minutos, mas melhorou à medida que o Barcelona assumiu o controle da partida. Lidou melhor com as transições defensivas no segundo tempo antes de ser substituído por Jules Kounde aos 84 minutos para ajudar a garantir o resultado.

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Gerard Martin - 8/10

Um dos destaques da partida, deu início à virada. Em seu gol aos 57 minutos, mostrou excelente senso de tempo ao aparecer na área para concluir a jogada após passe de Pedri. Na defesa, integrou uma unidade que não permitiu ao Villarreal finalizar no segundo tempo, mostrando-se essencial para a mudança tática.

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Joao Cancelo - 6/10

Uma atuação típica de Cancelo: foi uma ameaça constante no terço final e contribuiu para os 25 cruzamentos do Barcelona, mas seu posicionamento agressivo também ajudou a causar a instabilidade defensiva durante a sequência inicial de contra-ataques do Villarreal.

Meio-campo

Frenkie de Jong - 7/10

Responsável por ditar o ritmo da equipe, De Jong foi peça central para o Barcelona completar 620 passes. Manteve a calma sob pressão quando o time perdia por 2 a 0, fez a bola circular e preservou a organização do meio-campo enquanto a equipe buscava a vitória.

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Fermin Lopez - 8/10

Enérgico e decisivo. Fermin marcou o gol crucial do empate aos 61 minutos, mostrando sua habilidade de chegar à área no momento certo. Também recebeu cartão amarelo aos 68 minutos por uma falta tática, evidenciando sua contribuição defensiva antes de ser substituído.

Pedri - 8/10

O centro criativo da equipe. Pedri deu a assistência para o gol de Martin que iniciou a reação e foi o principal responsável pela criação das jogadas que levaram às 30 finalizações do Barcelona. Sua visão de jogo entre as linhas obrigou o Villarreal a fazer 20 interceptações apenas para continuar na partida.

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Marc Bernal - 7/10

Uma atuação disciplinada na função de volante. Bernal participou bastante da circulação da bola enquanto o Barcelona mantinha o Villarreal pressionado em seu campo. Recebeu cartão amarelo aos 80 minutos e acabou substituído por Gavi nos acréscimos, após uma atuação desgastante na proteção da linha de quatro defensores.

Ataque

Karim Adeyemi - 6/10

Sua velocidade foi útil para alongar a defesa do Villarreal, embora lhe tenha faltado a precisão nas conclusões demonstrada pelos companheiros. Contribuiu para a pressão constante antes de dar lugar a Dani Olmo aos 68 minutos, quando Flick buscou mais criatividade pelo centro.

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Lamine Yamal - 8/10

Apesar de receber cartão amarelo cedo, aos 23 minutos, o jovem foi impossível de marcar em alguns momentos. Deu a assistência para o gol de empate de Fermin e, com seus dribles constantes, obrigou o lado esquerdo do Villarreal a recuar, criando o espaço para o gol da virada.

Raphinha - 7/10

O capitão deu o exemplo com sua dedicação. Embora não tenha marcado, sua movimentação sem a bola tirou defensores de posição e permitiu que jogadores como Lopez e Martin explorassem os espaços entre o centro e as laterais. Foi substituído aos 76 minutos para a entrada de um jogador descansado.

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Reservas e técnico

Dani Olmo - 6/10

Entrou aos 68 minutos e ajudou a manter a pressão. Sua segurança técnica ajudou o Barcelona a administrar os 20 minutos finais enquanto o Villarreal buscava reagir.

Anthony Gordon - 6/10

Entrou no lugar de Adeyemi para oferecer uma ameaça mais direta. Manteve os laterais do Villarreal ocupados nos minutos finais.

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Jules Kounde - sem nota

Entrou em uma substituição tática aos 84 minutos para garantir os três pontos.

Gavi - sem nota

Entrou no lugar de Bernal aos 91 minutos para ajudar a segurar a vitória nos segundos restantes.

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Hansi Flick - 7/10

Flick merece muito crédito pelos ajustes feitos no intervalo. Após um início desastroso, resistiu à tentação de entrar em pânico e aperfeiçoou a pressão do time após a perda da bola. O Barcelona acabou sufocando o Villarreal e forçando o gol contra de Pau Navarro.