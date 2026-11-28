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O Atlético de Madrid chegou à terceira vitória seguida ao bater o Elche por 3 a 2 no estádio Manuel Martinez Valero. Depois de um primeiro tempo intenso, o time passou por momentos de tensão para segurar a vantagem contra um adversário ameaçado pelo rebaixamento. O resultado mantém a equipe de Diego Simeone em terceiro lugar em La Liga, com 31 pontos.

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O time de Simeone começou em ritmo acelerado. Alejandro Grimaldo sofreu pênalti ao ser derrubado por Federico Redondo e converteu a cobrança aos cinco minutos. Apenas dois minutos depois, Lee Kang-in ampliou. Martim Neto descontou para os donos da casa aos 26, mas Julian Alvarez recebeu um passe de Alex Baena e restabeleceu a vantagem de dois gols antes do intervalo.

O segundo tempo teve outra história. Um chute de longe de Buba Sangare, três minutos após a volta do intervalo, deu esperanças ao Elche. Os donos da casa tiveram 55% de posse de bola na etapa final, enquanto o Atlético não conseguiu acertar uma finalização no gol. Jonathan David desperdiçou a melhor chance dos visitantes aos 58 minutos, e Jan Oblak precisou defender as tentativas de Lucas Cepeda e Grady Diangana antes que o Atlético confirmasse a vitória.

Confira as notas da GOAL para os jogadores do Atlético de Madrid no estádio Manuel Martinez Valero:

Goleiro e defesa

Jan Oblak (6/10): Sofreu os gols na finalização de Neto pelo lado esquerdo da área e no chute de longe de Sangare, sem ter muito o que fazer em nenhum dos lances. Fez duas defesas no segundo tempo, em tentativas de Cepeda aos 68 minutos e de Diangana aos 81, para preservar a vantagem.

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Marcos Llorente (7/10): Seguro na lateral direita, errou apenas três passes durante toda a partida e venceu todas as disputas de bola pelo chão de que participou. Deu um passe para Alvarez finalizar no fim, mas o chute foi bloqueado. Recebeu cartão amarelo nos acréscimos, quando o jogo ficou mais truncado.

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Marc Pubill (6/10): Recebeu cartão amarelo aos 43 minutos por uma falta em Fer Nino, mas simplificou as jogadas dali em diante. Fez três interceptações e venceu as duas disputas pelo alto de que participou.

David Hancko (7/10): Teve tranquilidade com a bola e fez sua parte quando o Elche pressionou no segundo tempo, com três cortes e um bloqueio. Raramente ficou exposto.

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Alejandro Grimaldo (8/10): Sofreu o pênalti e cobrou com calma para abrir o caminho do Atlético. Participativo na defesa e no ataque, cruzou para a grande chance de David aos 58 minutos e fez quatro desarmes. Recebeu cartão amarelo por uma falta em Josan aos 85.

Meio-campo

Giuliano Simeone (7/10): Incansável pelo lado direito, ajudou bastante na defesa, com três cortes, e ainda encontrou tempo para criar uma chance para Alvarez pouco antes do intervalo. Foi substituído por Robin Le Normand a cinco minutos do fim.

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Pablo Barrios (7/10): Cheio de energia no meio-campo, recuperou a bola seis vezes e fez três interceptações. Arriscou de longe aos 12 minutos, mas mandou por cima. Deu lugar a Johnny Cardoso aos 70.

Morten Hjulmand (7/10): Organizado e confiável à frente da defesa, acertou 37 de 39 passes e venceu as quatro disputas de bola pelo chão de que participou. Foi substituído por Koke aos 56 minutos.

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Alex Baena (7/10): Foi a fonte de criatividade do Atlético no primeiro tempo. Deixou Alvarez em condição de finalizar logo no início, mas o chute foi bloqueado. Depois, deu a assistência para o terceiro gol. Saiu para a entrada de Jonathan David aos 56 minutos.

Ataque

Lee Kang-in (7/10): Escalado em uma função central ao lado de Alvarez, com Alexander Sorloth fora, marcou dois minutos depois do primeiro gol. Finalizou rasteiro do lado esquerdo da área, no canto inferior. Perdeu força depois disso e teve um chute bloqueado aos 68 minutos, antes de ser substituído aos 70.

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Julian Alvarez (9/10): O destaque da partida. Aproveitou o passe de Baena aos 41 minutos para devolver ao Atlético a vantagem de dois gols e foi a maior ameaça dos visitantes durante toda a noite. Finalizou sete vezes, incluindo uma cobrança de falta que passou pouco acima do gol e dois chutes bloqueados no fim. Também criou chances para Lee e Rodrigo Mendoza e quase não errou com a bola, completando 39 de 40 passes.

Reservas e técnico

Koke (7/10): Entrou aos 56 minutos e trouxe calma a um segundo tempo tenso, fazendo a bola circular e recuperando a posse sete vezes.

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Jonathan David (6/10): Substituiu Baena aos 56 minutos e deveria ter marcado dois minutos depois, mas mandou para fora o cruzamento de Grimaldo, da região central da área. Mais tarde, ajeitou a bola para Cardoso finalizar por cima do travessão.

Johnny Cardoso (6/10): Substituiu Barrios aos 70 minutos. Encontrou Alvarez para um chute bloqueado aos 80 e, momentos depois, finalizou por cima do gol.

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Rodrigo Mendoza (6/10): Entrou no lugar de Lee aos 70 minutos e teve uma finalização de perto bloqueada dois minutos depois. Sofreu uma falta útil para o time nos acréscimos.

Robin Le Normand (sem nota): Entrou aos 85 minutos para ajudar a segurar a vitória.

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Diego Simeone (6/10): Seu time fez um primeiro tempo de alto nível, mas o Atlético perdeu o controle após o intervalo e não acertou uma finalização no gol na segunda etapa. Foram três pontos e a terceira vitória seguida, mas os minutos finais foram muito mais tensos do que precisavam ser.