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O Borussia Dortmund se sente prejudicado pela arbitragem após a derrota por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen. A anulação do gol de Nico Schlotterbeck, que teria feito o placar chegar a 2 a 0, foi o principal motivo da revolta do time.

O técnico Niko Kovac não escondeu a irritação após o apito final , em entrevista à DAZN, e disse não entender a decisão do árbitro Daniel Schlager. "Olhem para o Flekken [goleiro do Bayer Leverkusen, nota da redação]. Ele vê a bola o tempo todo. Ninguém pode me dizer que isso é impedimento. Não aceito isso. Foi uma decisão errada. Teríamos feito 2 a 0 antes do intervalo", reclamou o croata.

O que aconteceu? Após um cruzamento da esquerda, Nico Schlotterbeck cabeceou para o gol do Leverkusen. O lance, porém, foi anulado: Serhou Guirassy não tocou na bola no cruzamento, mas estava em posição de impedimento e, na avaliação do árbitro, atrapalhou de forma decisiva a visão do goleiro Mark Flekken.

Waldemar Anton também se mostrou perplexo com a decisão e criticou a arbitragem. "Não sei como isso pode ser impedimento. O goleiro não reclamou. De modo geral, o árbitro não foi bem hoje. É preciso ser sincero. Não é desculpa, mas, em um jogo desses, marcar qualquer coisa e distribuir cartões amarelos não faz bem ao jogo. Houve muitos lances dos quais discordei. Esse 2 a 0 é difícil de aceitar. Quero ver o que ele vai dizer sobre isso", afirmou o defensor.

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O goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, tem opinião semelhante: "Acho difícil entender, porque ele não está na linha do chute. O goleiro reage normalmente. Se vão marcar impedimento nesse lance, precisam ser mais consistentes. Acho que fica muito sujeito à interpretação. Ele não chegaria à bola mesmo se Serhou não estivesse ali", disse o suíço. Flekken, aliás, concordou com essa avaliação e admitiu à Sky : "Sinceramente, nem sequer vejo o Guirassy. Tivemos sorte." Schlager, por sua vez, recusou uma entrevista à Sky e se limitou a comentar o lance: "As imagens falam por si."

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Mas a anulação do gol não foi a única decisão que Kovac contestou. O técnico do Dortmund também considerou que sua equipe foi prejudicada em outros lances polêmicos e enumerou, na entrevista, aqueles dos quais discordou. "Tem também a falta em Kosta [Konstantinos Karetsas, nota da redação], que saiu machucado. Foi um chute. E ainda tivemos duas situações de pênalti no segundo tempo: uma em que seguraram Schlotti e outra, uma falta clara em Maximilian Beier, sobre a qual o árbitro disse que não foi suficiente. O que precisa acontecer para marcarem um pênalti?"

O lance com Beier incomodou especialmente o treinador de 54 anos. Dentro da área, Edmond Tapsoba, do Leverkusen, atingiu tanto a bola quanto o pé de Beier. Para Kovac, foi pênalti: "Ele certamente marcaria essa falta no meio-campo. Agora quer me dizer que, dentro da área, não se marca? Não importa onde a falta aconteça, ela tem de ser marcada." Kovac também citou uma possível falta em Schlotterbeck: "Medina segurar Schlotterbeck é exatamente a mesma história. Não preciso dizer muito sobre o árbitro. Ele já disse bastante hoje com suas decisões."

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Em campo, a primeira derrota do Dortmund na Bundesliga nesta temporada pesa especialmente. Com o empate por 0 a 0 entre Bayern de Munique e Hamburgo, o Dortmund perdeu a oportunidade de ampliar para quatro pontos sua vantagem na liderança. Em vez disso, a distância para o clube recordista de títulos segue em apenas um ponto. E não há muito tempo para recuperar o fôlego: já na quarta-feira, o Dortmund enfrenta o Eintracht Frankfurt pelas oitavas de final da Copa da Alemanha.