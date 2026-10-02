No jogo da seleção norueguesa contra o País de Gales (1 a 2), o dia de trabalho do lateral-direito já chegou ao fim após cerca de um quarto de hora.

Ryerson sentou-se no gramado sem qualquer ação visível de um adversário e foi atendido em seguida. Seu substituto, Marcus Pedersen, já se preparava durante esse período e entrou em seu lugar aos 16 minutos. Nem a Noruega nem o próprio jogador de 28 anos deram inicialmente informações sobre o tipo e a gravidade da lesão.

O fato de Ryerson já ter precisado deixar o campo mais cedo no domingo, no duelo com Portugal, é bastante delicado. Na ocasião, porém, não houve diagnóstico, antes de ele voltar ao time titular contra o País de Gales e, ao que tudo indica, já não reclamar mais de dores.

Assim, não está claro se a nova lesão é a mesma de antes. Tampouco se Ryerson terá de antecipar o retorno para casa, a Dortmund, ou se talvez já esteja novamente em campo no domingo, no jogo de volta contra Portugal.

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Problemas na defesa do BVB: por isso Niko Kovac tem um problema

Niko Kovac deve ao menos estar preocupado com a situação. Afinal, o técnico do BVB já tem problemas na defesa por causa da lesão no tornozelo de Schlotterbeck, sofrida pelo zagueiro há poucos dias durante um treino da seleção alemã. Uma ausência de Ryerson, porém, seria ainda mais difícil de compensar para o Borussia.

Afinal, após a saída no verão de Yan Couto para o Como 1907, o norueguês é o único lateral-direito de ofício no elenco atual. A contratação de um reserva não se concretizou, provavelmente também porque o suposto alvo preferido, Hector Fort, decidiu se transferir do Barcelona para a Real Sociedad.

Na atual temporada, Ryerson ainda não perdeu nenhuma partida oficial pelos aurinegros. Em sete jogos somando todas as competições, Ryerson contribuiu com três assistências. Como alternativa, Daniel Svensson poderia passar da esquerda para o lado direito. Maximilian Beier também poderia quebrar o galho. O jogador de origem ofensiva, no entanto, também vinha atuando mais recentemente no lugar de Svensson, quando não era necessário no ataque.

Depois da pausa para os jogos de seleções, Kovac não terá muito tempo para preparar sua equipe para o próximo compromisso. Já na sexta-feira, o desafio será contra o Werder Bremen.



