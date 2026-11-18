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Sem Lautaro Martinez, da Inter, já recuperado de uma lesão muscular, a Argentina vence a Costa Rica por 7 a 0 em amistoso no Estadio Mario Alberto Kempes, em Cordoba.

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Nico Paz abre o placar aos 8 minutos e, depois de Julian Alvarez ampliar aos 35, marca seu segundo gol aos 38, antes de ser imitado pelo atacante do Atlético de Madrid, que faz o 4 a 0 com que as equipes vão para o intervalo.

Depois de liderar a equipe no primeiro tempo, o meia-atacante do Como é substituído por Franco Mastantuono. O jogador que entra marca logo aos 48 minutos, aproveitando a segunda assistência de Maximo Perrone, e, após o gol de Mac Allister aos 78, marca seu segundo a dois minutos dos 90, fechando o placar em 7 a 0.

O próprio Mastantuono declarou após a partida: "Sempre venho à seleção com um entusiasmo sem igual. Vestir esta camisa é a maior experiência de todas, e quero contribuir para melhorar a cada dia. Estamos trabalhando duro e, com esta vitória, encerramos um belo ano".

Já Nico Paz, autor de 5 gols nos últimos 5 amistosos que disputou pela Argentina, disse: "Representar nosso país é o máximo, sobretudo em dias como este, em que recebemos tanto carinho das pessoas. Acho que estou melhorando e me divertindo em campo, onde tudo fica mais fácil graças à qualidade incrível dos meus companheiros de equipe. Para mim, é fantástico poder jogar com eles".

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O zagueiro do Parma, Mariano Troilo, que saiu do banco no lugar de Lisandro Martinez a meia hora dos 90 minutos, comentou sua estreia pela seleção principal: "Estou muito emocionado com minha estreia. Vestir esta camisa é o máximo que um jogador pode desejar. Sonhava com este momento desde criança e agradeço à minha família, que deve estar tão emocionada quanto eu. Sempre procuro trabalhar ao máximo e sabia que, mais cedo ou mais tarde, esta oportunidade chegaria".

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Emiliano Dibu Martinez igualou o recorde de Sergio Romero como o goleiro com mais jogos sem sofrer gols (47) na história da Argentina: "Queremos reconquistar o coração dos torcedores. Pessoalmente, tive de enfrentar várias dificuldades, a mais recente delas uma fratura na mandíbula. Precisava voltar à forma porque meus companheiros de equipe precisam de mim a cem por cento. Sabíamos que tínhamos de dar um pouco mais e queríamos vencer mesmo sem Messi. Os rapazes adoram estar aqui e estão totalmente dedicados à causa, adaptando-se um passo de cada vez. 2026 continua sendo um ano positivo, disputamos a final da Copa do Mundo e tenho orgulho disso".

O técnico da seleção Lionel Scaloni declarou em entrevista coletiva: "Alguns jogos da última Copa do Mundo ficarão para sempre em nossas mentes e em nossos corações, como as vitórias épicas contra Egito e Inglaterra, que nos proporcionaram sensações incríveis. A primeira coisa que me vem à cabeça é a satisfação por termos feito um bom trabalho. Sempre procuramos estar à altura do nosso país".

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Scaloni não entregou a camisa 10, vaga desde a saída de Lionel Messi da seleção, como já havia feito no amistoso anterior, perdido por 2 a 1 para o Uruguai do técnico Diego Forlan, que depois também venceu a República Dominicana por 5 a 0 graças aos gols de Rodrigo Aguirre (41'), Nicolas de la Cruz, de pênalti (80'), Federico Valverde (87') e Bruno Damiani (94'), além do gol contra de Xavier Valdez (70').

Nos demais jogos, Chile e Colômbia empataram em 0 a 0. Também em amistoso, John Mercado e Jordy Caicedo marcaram na vitória do Equador por 2 a 0 sobre a Bolívia, com os dois gols ainda no primeiro tempo.