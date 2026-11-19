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O astro brasileiro Neymar voltou a ser manchete por causa de seu comportamento polêmico, logo após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Coritiba, fora de casa, na madrugada desta quinta-feira, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O atacante de 34 anos perdeu a cabeça após o apito final, depois de ser provocado e alvo de gritos de deboche de parte dos torcedores do time da casa nas arquibancadas do estádio Couto Pereira. O ex-jogador do Paris Saint-Germain e do Barcelona respondeu com uma série de xingamentos e previu o rebaixamento do Coritiba para a segunda divisão.

Irritado, Neymar gritou para a torcida, segundo o site "Foot Mercato": "Parem com essa bobagem! Vocês vão para a segunda divisão, seus idiotas, que pena de vocês! Vocês têm que me respeitar, seu bando de fracassados". A discussão aconteceu logo depois de o Santos garantir três pontos preciosos fora de casa.

Dentro de campo, Neymar teve uma atuação ativa e decisiva na partida que marcou sua volta ao time titular, após ficar fora de dois jogos por suspensão. O camisa 10 puxou vários ataques individuais, aplicou canetas nos adversários e criou três chances claras de gol.

Neymar desperdiçou duas finalizações que passaram ao lado da trave, enquanto o goleiro Pedro Rangel defendeu o seu terceiro chute. Ele também participou da jogada que resultou no gol da vitória, marcado pelo companheiro Gabriel Barbosa, em meio a encontrões e discussões tensas com o volante do Coritiba Thiago Santos.

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Neymar voltou a jogar oficialmente depois de cumprir a suspensão imposta pelo acúmulo de cartões amarelos e pelo cartão vermelho recebido no duelo contra o Bahia, no último dia 24 de outubro . Seu retorno coincidiu com uma vitória importante do Santos, mas trouxe consigo um novo capítulo de tensão e confronto com torcidas adversárias.

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Vale lembrar que o Santos anunciou, no início deste mês de novembro, a nomeação do pai de Neymar como diretor executivo do clube . Ele ocupará o cargo, que estava vago havia um ano e meio, pelo menos até o fim de 2026, e é conhecido no Brasil como "Neymar Pai".

Neymar Pai é há muito tempo o empresário do filho, que voltou ao Santos, seu clube de formação, em 2025, depois de passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, da Arábia Saudita.

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A volta do filho foi emocionante, mas a nomeação do pai transforma a história de um simples retorno de um astro em um projeto familiar completo dentro do clube: o pai ficará responsável pelas decisões administrativas, enquanto o filho comanda o time dentro de campo.

O Santos ocupa atualmente a oitava posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, colocação que lhe dá vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana na próxima temporada.

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Neymar disputou 28 partidas pelo Santos em todas as competições nesta temporada, com 10 gols marcados e 8 assistências para os companheiros.

O Santos se prepara para receber o Grêmio na próxima terça-feira e, depois, visita o Vitória no dia 29 de novembro, antes de receber o Botafogo em 3 de dezembro.