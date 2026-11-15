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O astro francês Michael Olise, ponta do Bayern de Munique, se tornou um dos nomes mais cotados para agitar o mercado de transferências no próximo período, diante do crescente interesse em contar com seus serviços, enquanto o clube alemão se mantém firme na defesa de seu jovem craque e estipula uma cifra altíssima para abrir mão dele, o que poderia torná-lo o negócio mais caro da história do futebol.

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O astro francês Michael Olise, ponta do Bayern de Munique, tornou-se um dos nomes mais cotados para agitar o mercado de transferências no próximo período, diante do crescente interesse em contar com seus serviços, em meio ao empenho do clube alemão em manter seu jovem craque e à definição de um valor financeiro altíssimo para liberá-lo, o que poderia torná-lo protagonista da transação mais cara da história do futebol.

O jornal espanhol "AS" revelou, em reportagem do jornalista José Félix Díaz, que o Bayern de Munique estima o valor para abrir mão de Olise em cerca de 300 milhões de euros, embora algumas estimativas apontem para a possibilidade de as negociações começarem a partir de um montante próximo a 200 milhões de euros.

Caso a negociação alcance o número solicitado pelo clube bávaro, ela superaria por larga margem o recorde registrado em nome do brasileiro Neymar, quando este se transferiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros no verão de 2017, tornando-se a transação de Olise a mais cara da história do futebol, com uma diferença de 78 milhões de euros em relação à histórica negociação do craque brasileiro.

Real Madrid observa, e o talento de Olise seduz os grandes

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O Real Madrid desponta como um dos principais interessados em contar com os serviços do ponta francês, diante da admiração dos dirigentes do clube merengue por seu potencial, especialmente após a notável atuação que ele apresentou diante da equipe espanhola no estádio Santiago Bernabéu, o que reforçou o interesse por seu nome nos bastidores do clube.

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O interesse do Real Madrid no jogador voltou a ser comentado no último período, já que relatos da imprensa apontaram que o clube segue monitorando sua situação, com a possibilidade de agir para contratá-lo no próximo verão, apesar da dificuldade de convencer o Bayern a abrir mão de um dos elementos mais importantes de seu projeto esportivo.

O Real Madrid havia emitido um comunicado oficial em junho passado, no qual negou a existência de qualquer contato direto ou indireto com Olise ou seus representantes a respeito de sua contratação, reafirmando, ao mesmo tempo, seu respeito pela relação institucional que mantém com o Bayern de Munique.

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Mas isso não impediu a continuidade das especulações sobre a possibilidade de o clube merengue voltar à disputa pelo jogador, sobretudo diante dos relatos que falam de seu interesse permanente em contratá-lo.

Bayern mantém seu craque apesar do impasse nas negociações de renovação

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Segundo o "AS", a diretoria do Bayern de Munique enviou sinais divergentes sobre o futuro de Olise nas últimas semanas, diante da falta de um acordo para a melhoria e a extensão de seu contrato, apesar de seu vínculo com o clube até 30 de junho de 2029.

Uli Hoeness, presidente honorário do clube bávaro, afirmou que a diretoria não está preocupada com a situação atual, declarando: "Chegará o momento certo para alcançar um novo acordo, pois ele ainda tem dois anos de contrato".

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O Bayern havia contratado Olise, vindo do Crystal Palace, no verão de 2024 por 53 milhões de euros, mas o valor de mercado do jogador disparou de forma impressionante após as atuações destacadas que ele apresentou com a camisa da equipe alemã.

A ironia está em que o clube que pagou 53 milhões de euros para contar com seus serviços há dois anos fala agora em 300 milhões de euros para permitir sua saída, em um salto que reflete a dimensão da valorização que o jogador desfruta dentro do clube.

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Talento excepcional e personalidade que levanta questionamentos

A reportagem do "AS" não se limitou ao aspecto esportivo, pois apontou que algumas direções esportivas de clubes europeus elaboram relatórios separados sobre Olise, um deles tratando de seu potencial técnico excepcional, e o outro focando em sua personalidade reservada e em sua maneira, por vezes incomum, de lidar com as situações.

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Max Eberl, diretor esportivo do Bayern e principal responsável por sua contratação, reconheceu que o jogador possui uma personalidade peculiar, destacando sua passagem anterior por diversas academias inglesas e o fato de que as dificuldades pelas quais passou talvez tenham contribuído para a formação de sua personalidade.

Suas respostas sucintas após a partida entre Bayern e Bodø à rede "DAZN" também chamaram a atenção da mídia, a ponto de o clube bávaro apresentar um pedido de desculpas público pela entrevista.

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No quesito valor de mercado, Olise ocupa a quarta posição mundial segundo as estimativas do Transfermarkt, com um valor de 180 milhões de euros, atrás de Lamine Yamal, Erling Haaland e Kylian Mbappé, e à frente de Jude Bellingham.

Entre seu talento excepcional e sua personalidade diferente, o futuro de Olise parece que será um dos principais temas em pauta no próximo mercado de transferências, mas o certo é que chegar à sua assinatura não será tarefa fácil, diante das enormes exigências financeiras do Bayern, que podem colocar o recorde da transferência de Neymar diante de uma ameaça real.