Neymar busca realizar o sonho da Copa do Mundo após uma cirurgia inesperada

Neymar Jr. continua fazendo tudo o que está ao seu alcance para poder disputar o que será, sem dúvida, sua última Copa do Mundo.

Por isso, o craque do Santos decidiu se submeter novamente a uma cirurgia. O jornal Marca publicou declarações de Cuca, técnico do Santos, na coletiva de imprensa que antecedeu a estreia da seleção brasileira na Copa Sudamericana contra o Cuenca: “Neymar passou por uma cirurgia no joelho durante a pausa internacional da Fifa. Ele não treinou. Passou alguns dias se recuperando da cirurgia.”

Neymar havia decidido, após o término do último Campeonato Brasileiro, realizar uma cirurgia no joelho seguindo as recomendações médicas.

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O jornal Marca informou: “Agora, após apenas alguns meses, Neymar voltou novamente à sala de cirurgia para se submeter a um tratamento regenerativo que utiliza plasma rico em plaquetas, com o objetivo de fortalecer os tecidos de uma articulação que sofreu danos graves”.

E acrescentou: “Neymar decidiu realizar esse tratamento durante a pausa internacional, na qual esperava estar na lista da Seleção Brasileira. Agora, ele iniciou um programa especial de recuperação para enfrentar estes últimos meses antes do início da Copa do Mundo em plena forma e convencer o técnico Ancelotti da necessidade de incluí-lo na lista de 26 jogadores que viajarão para disputar a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.”