Neymar avança na recuperação, mas Cuca prepara Santos sem camisa 10 para clássico

Na reta final do Brasileirão, o Santos terá de lidar novamente com a ausência de Neymar. O camisa 10 está em fase de transição física após sofrer uma lesão muscular na coxa direita e, apesar de já trabalhar com bola no gramado, não deve estar à disposição de Cuca para o clássico atrasado contra o São Paulo, válido pela 21ª rodada, na próxima sexta-feira (2), às 20h, no Morumbis.

Neymar completa um mês afastado nesta quarta-feira. O prazo inicial de recuperação era de quatro a oito semanas, e o jogador já iniciou os trabalhos de transição no campo. A comissão técnica, porém, não pretende acelerar o retorno, e a expectativa é que o atacante possa voltar no dia 8, contra o Flamengo, na Vila Belmiro.

Sem seu principal jogador, Cuca prepara mudanças na equipe para o duelo. Willian Arão, recuperado de dores na região do abdômen, treinou normalmente e deve ser titular, enquanto Luan Peres está suspenso. Gabriel Bontempo também será desfalque por estar à serviço da seleção brasileira nesta Data Fifa de setembro; por outro lado, Everton Cebolinha retorna após cumprir suspensão contra o Remo e pode iniciar no ataque do clube praiano.

Com Neymar ausente, Rollheiser aparece como uma das alternativas para assumir maior responsabilidade na criação. O argentino vem sendo utilizado como substituto do camisa 10 e soma cinco gols e cinco assistências em 46 partidas na temporada. No clássico, o meia-atacante deve atuar novamente entre os titulares, com o volante Arthur também cotado para começar a partida.

Com isso, a escalação titular do Peixe contra o São Paulo pode ser: Diógenes (João Pedro); Rodinei, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Gonzalo Escobar; Oliva, Gustavo Henrique, Arthur Melo e Benjamín Rollheiser (Álvaro Barreal); Everton Cebolinha (Rony) e Gabigol.

O confronto é importante para os planos do Santos na reta final do Brasileirão. O Peixe ocupa a oitava colocação, com 38 pontos, enquanto o São Paulo aparece em 11º, com 36. Com 11 rodadas restantes, a equipe de Cuca busca continuar com a sequência positiva, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas, e assegurar uma vaga na Libertadores de 2027.