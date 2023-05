Newcastle United x Leicester City ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

A partida será disputada nesta segunda-feira (22), St. James' Park; veja como acompanhar na TV e na internet

Newcastle United e Leicester City se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília), no St. James' Park, pela 37ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com o Manchester United na cola, o Newcastle quer conquistar uma vaga direta na próxima edição da Champions League. A equipe está na terceira posição, com 69 pontos, mesma pontuação dos Red Devils, que tem um jogo a menos, em 36 partidas.

Do outro lado, a situação do Leicester é de completo temor. A equipe está na 19ª posição, com 30 pontos, precisando a qualquer custo de duas vitórias, além de torcer para o tropeço do Everton na última rodada, que tem 33 pontos, e do Leeds, que tem 31.

Em toda a história, este será o 133º duelo das equipes. O Newcastle, por sua vez, conquistou 56 vitórias, empatou 28 vezes e perdeu 48 vezes para os Foxes. No último duelo, pela Copa da Liga Inglesa, os Magpies venceram por 2 a 0.

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimarães, Joelinton, Anderson; Almirón, Isak e Wilson. Técnico: Eddie Howe.

Leicester City: Iversen; Ricardo Pereira, Faes, Evans, Castagne; Soumaré, Ndidi e Tielemans; Maddison, Barnes e Vardy. Técnico: Dean Smith.

Desfalques

Newcastle

Joe Willock, Sean Longstaff, Ryan Fraser, Jamaal Lacelles e Mtt Ritchie, lesionados, estão fora. Enquanto Jacob Murphy é dúvida.

Leicester City

Daniel Ward, James Justin e Jannik Vestergaard, machucados, são desfalques certos. Com Kelechi Iheanacho, Kierman Dwsbury-Hall e Coglar Soyuncu como dúvidas.

Quando é?