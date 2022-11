Newcastle x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Magpies entram em campo neste sábado (12) querendo aproveitar o momento instável dos Blues; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo dar sequência ao seu bom momento, o Newcastle recebe o Chelsea na tarde deste sábado (12), no St. Jame's Park, às 14h30 (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Há nove jogos sem perder no Inglês, o Newcastle buscar continuar a sua boa fase na temporada. O time está em terceiro lugar com 27 pontos, e deve ter os retornos de seus principais jogadores neste sábado, após terem descansado no meio da semana.

Já o Chelsea vem de jejum de quatro partidas no campeonato, além de ter perdido para o Arsenal na rodada passada, e do Manchester City, no meio da semana, pela Copa da Liga Inglesa. Os Blues estão em sétigo lugar, com 21 pontos somados.

Escalações:

Escalação do provável Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; S Longstaff, Guimaraes, Willock; Joelinton, Wilson, Almiron.

Escalação do provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, T Silva, Cucurella; Loftus-Cheek, Kovacic; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang.

Desfalques

Newcastle

Alexander Isak, Ryan Fraser, Matt Ritchie, Emil Krafth e Paul Dummett seguem no departamento médico.

Chelsea

N'Golo Kanté, Wesley Fofana, Ben Chilwell e Reece James continuam tratando suas lesões.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: St. Jame's Park, Newcastle - ING