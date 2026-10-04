Nem Harry Kane, nem Lamine Yamal! Thomas Müller revela seus dois favoritos à Bola de Ouro

"Para mim, há dois candidatos que mais me encantaram com seu desempenho individual", escreveu o jogador de 37 anos em sua newsletter mensal por e-mail. "E são Michael Olise e seu parceiro ideal na Copa do Mundo, Kylian Mbappe." Uma avaliação bastante surpreendente, já que, em geral, Harry Kane e Lamine Yamal são considerados os claros favoritos à Bola de Ouro.

Kane conquistou a dobradinha nacional com o Bayern de Munique e marcou, no período de avaliação (temporada 2025/26), 73 gols no total por clube e seleção, mais do que qualquer outro jogador. Yamal venceu a Primera División espanhola com o Barcelona e a Copa do Mundo com a seleção espanhola.

Müller, atualmente atuando na MLS pelo Vancouver Whitecaps, no entanto, não mencionou nem seu ex-companheiro de Bayern, Kane, nem Yamal uma única vez.

Quais títulos Michael Olise e Kylian Mbappe conquistaram?

Em vez disso, o ex-jogador da seleção alemã, de 37 anos, fez uma verdadeira defesa de Olise e Mbappe: "Os dois combinam espetáculo com faro de gol. Em detalhes, conseguem ser eficientes com sua finesse e força, além de fazer tudo isso parecer ultrafácil. Para mim, isso é material de um melhor jogador do mundo. Simplesmente é preciso uma pitada de magia."

Olise conquistou a dobradinha com o Bayern de Munique ao lado de Kane, mas marcou bem menos gols do que seu parceiro ideal de ataque. Mbappe, compatriota de Olise, passou a última temporada pelo Real Madrid sem nenhum grande título. Na Copa do Mundo, os dois franceses caíram na semifinal diante da posteriormente campeã Espanha.

A entrega da Bola de Ouro acontecerá em 26 de outubro, no Palladium Theatre, em Londres. A votação é organizada pela revista francesa de futebol France Football. Jornalistas selecionados de todo o mundo têm direito a voto.