O Manchester United se prepara para agir com força nas últimas horas do mercado de transferências, na tentativa de contratar um astro do Real Madrid.

A rádio Cadena SER, por meio do programa "El Larguero", revelou que o Manchester United coloca o francês Eduardo Camavinga entre seus principais alvos e pretende apresentar uma proposta oficial para garantir seus serviços antes do fechamento do mercado de transferências.

Segundo o relatório, o clube inglês prepara uma oferta no valor de 50 milhões de euros para contratar o jogador do Real Madrid, com a proposta a ser apresentada nos últimos dias do período de transferências.

A movimentação do Manchester United se insere no plano do clube de reforçar seu meio-campo, já que enxerga em Camavinga um jogador capaz de dar mais força e versatilidade à equipe, tendo em vista sua capacidade de atuar em mais de uma posição.

Manchester United aguarda a posição do Real Madrid

A Cadena SER aponta que a estratégia do Manchester United se baseia em esperar até a fase final do mercado de transferências, antes de apresentar a proposta ao Real Madrid, na tentativa de fechar o negócio rapidamente.

Camavinga tem contrato com o Real Madrid, depois de ter chegado ao clube espanhol vindo do Rennes, da França, e ao longo dos últimos anos se tornou um dos elementos importantes do elenco da equipe, apesar da forte concorrência que enfrenta no meio-campo.

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A posição do Real Madrid segue sendo o fator mais importante para a possibilidade de concretização do negócio, especialmente porque o clube merengue ainda considera Camavinga um dos jogadores de grande valor em seu plantel.

Caso o Manchester United decida transformar seu interesse em proposta oficial, os 50 milhões de euros serão o início da tentativa do clube inglês de convencer o Real Madrid a abrir mão do meio-campista francês antes do fechamento do mercado de transferências.

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