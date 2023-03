Equipes entram em campo neste sábado (4), pela quarta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Vem aí mais um jogaço! Náutico e Sport Recife entram em campo na tarde deste sábado (4), nos Aflitos, às 17h30 (de Brasília), em clássico válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Vice-líder do grupo B com 10 pontos, o Náutico acumula três vitórias, um empate e duas derrotas até o momento. O Timbu conta com o apoio de sua torcida para ganhar mais uma e encaminhar a sua classificação.

Do outro lado, o Sport está na segunda posição do grupo A com 9 pontos, em uma campanha com três triunfos e uma derrota até o momento. O Leão também quer ficar perto da vaga e busca a vitória no clássico.

Prováveis escalações

Escalação do Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Denílson e Diego Matos; Gauto, Mangabeira e Souza; Kayon, Júlio e Villero.

Escalação do Sport: Renan; Eduardo (Fábio), Thyere, Sabino e Cariús; Fabinho, Pedro Martins (Fábio), Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?