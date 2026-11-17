Os desfechos da Liga A
Nas quartas de final: França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Espanha, Portugal e Noruega.
Rebaixadas: República Tcheca e Turquia.
Nos playoffs contra o rebaixamento: Dinamarca, Croácia, País de Gales e Sérvia
Os desfechos da Liga B
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Promovidas à Liga A: Suíça, Áustria, Suécia e Hungria.
Nos playoffs de acesso: Eslovênia, Irlanda do Norte, Irlanda e Bósnia e Herzegovina.
Nos playoffs contra o rebaixamento: Macedônia do Norte, Geórgia, Israel e Romênia. -
Os desfechos da Liga C
Promovidas à Liga B: Albânia, Montenegro, Eslováquia e Islândia.
Nos playoffs de acesso: Belarus, Chipre, Ilhas Faroe e Estônia.
A próxima edição da Nations League, a de 2028/29, terá uma estrutura completamente diferente: as atuais quatro ligas darão lugar a três, cada uma com 18 seleções.