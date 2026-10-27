Samir Nasri, ex-estrela do Manchester City, considerou que Harry Kane não merecia ser coroado com a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, justificando sua posição com o argumento de que o atacante do Bayern de Munique não faz a diferença nos grandes jogos.

Kane foi coroado com a Bola de Ouro na noite de segunda-feira, durante uma cerimônia realizada na capital inglesa, Londres, tornando-se o primeiro jogador inglês a conquistar o prêmio em 25 anos.

A estrela do Bayern de Munique e da seleção inglesa superou na votação Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, e Lamine Yamal, jogador do Barcelona.

Kane marcou 73 gols por seu clube e pela seleção de seu país ao longo da última temporada, liderou o Bayern de Munique à conquista da dobradinha nacional e à semifinal da Liga dos Campeões da Europa, além de ter tido um papel de destaque na chegada da seleção inglesa à semifinal da Copa do Mundo.

O momento da coroação de Kane no palco da cerimônia recebeu amplos elogios, por ser considerado uma homenagem merecida a uma conquista excepcional, mas Samir Nasri, ex-meio-campista do Manchester City e da seleção francesa, teve uma opinião completamente diferente.

Nasri disse, durante sua aparição no canal "Canal Plus": "Harry Kane ganha a Bola de Ouro. Bem, foram as estatísticas que fizeram a diferença. Ele é um jogador fantástico e tem muitas qualidades, mas nunca foi o jogador que leva seu time o mais longe possível ou que o conduz à vitória nos jogos muito importantes. Sempre há um pequeno ponto fraco, mas é um jogador excepcional".

Quando perguntado se a coroação de Kane não o havia entusiasmado, Nasri respondeu: "Não, isso descreve muito menos do que eu realmente sinto!".

Kane marcou 61 gols em 51 jogos pelo Bayern de Munique na última temporada, o maior número de gols que um jogador alcança em uma única temporada na história do clube alemão. Somando seus gols pela seleção inglesa, o total de suas participações ofensivas chegou a 73 gols e 8 assistências em 65 jogos.

Apesar de seu notável brilho individual, o Bayern de Munique se despediu da Liga dos Campeões da Europa na semifinal diante do Paris Saint-Germain, enquanto a seleção inglesa foi eliminada na mesma fase na Copa do Mundo, após perder para a Argentina.

Thierry Henry, lenda do futebol francês, esteve entre os apresentadores da cerimônia e dirigiu uma mensagem elegante a Kane depois que ele superou Mbappé na disputa pelo prêmio.

Henry disse: "Eu sempre torceria pelos meus compatriotas franceses, mas preciso dizer uma coisa sobre Harry Kane. Eu o acompanhei desde o início, e ele teve que sofrer muito e duramente para conquistar o que conquistou. É um vencedor merecedor, e eu o parabenizo".