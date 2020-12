Napoli e o WO após surto de Covid: jogo contra a Juventus será decidido em campo

WO para os bianconeris foi cancelado, assim como a punição de um ponto para os napolitanos

A partida entre e será dedicida dentro de campo. Nesta terça-feira, 22 de dezembro, o "Collegio di Garanzia", a mais alta autoridade jurídica esportiva da , reverteu a decisão da Federação Italiana de Futebol (FIGC) e do Tribunal Arbitral do Esporte, que penalizaram o time napolitano com derrota no WO por 3 a 0 e a perda de um ponto.

No veredíto que revete a decisão anterior, o Collegio di Garanzia pontua que a FIGC não cumpriu os procedimentos sanitários corretos. Assim, a partida entre as duas equipes será reagendada e o Napoli não será punido com um ponto na classificação. Ainda não há uma nova data já acertada para a realização do jogo.

O duelo é válido pela terceira rodada da Tim e estava marcada, originalmente, para o dia 4 de outubro de 2020. No entanto, Piotr Zielinski e Eljif Elmas testaram positivo para o coronavírus e isso fez com que as autoridades locais impedissem o grupo de viajar de Nápoles para Turim, onde seria o jogo.

Juventus em campo no dia 4 de outubro. Foto: Getty

A Juventus foi ao Allianz Stadium, fez aquecimento e chegou até a divulgar o time titular, mesmo com os rivais impedidos de viajar para o jogo. Após a situação atípica, o Napoli foi punido.

Com a decisão, Juventus e Napoli agora estão empatados na tabela de classificação da Serie A Tim com 24 pontos após 12 jogos. O time napolitano tem leve vantagem nos gols pró (26 a 25) e por isso ocupa a terceira colocação - os bianconeris estão em quarto. Quem também tem 24 pontos é a , mas com 13 partidas. O somou 31 pontos depois de 13 rodadas e lidera o campeonato.