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Mark van Bommel, treinador da seleção da Bélgica, afirmou que a vitória da Itália sobre a França por 3 a 1 na última quinta-feira não foi surpreendente para ele, apontando a possibilidade de a seleção francesa ter subestimado as capacidades da equipe do técnico Roberto Mancini, o que contribuiu para a sua derrota.

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Van Bommel, ex-jogador do Milan, falou durante a coletiva de imprensa que antecede o confronto entre Bélgica e Itália, marcado para a noite de amanhã, domingo, na capital Bruxelas, pela Liga das Nações da UEFA, no estádio Rei Balduíno.

A seleção belga entra em campo com o lema de que não há alternativa a não ser a vitória, para garantir a classificação às quartas de final, já que ocupa a terceira posição do Grupo 1 com 9 pontos, a apenas um ponto de Itália e França.

Por outro lado, à seleção italiana basta o empate para garantir a classificação às quartas de final, enquanto assegurará a liderança do grupo caso conquiste a vitória.

Van Bommel falou sobre a importância da partida, segundo noticiou o jornal italiano "Corriere dello Sport": "É um confronto importante que vai definir se seguiremos ou não em nossa caminhada. É um teste parecido com disputar outros campeonatos, e uma partida emocionante que jogamos sob pressão. Nós sempre nos preparamos da mesma maneira, seja a partida uma final ou não".

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E acrescentou: "Só a vitória é o que nos importa amanhã, mas não é uma final que lhe dá um título ao fim e ao cabo".

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A seleção italiana disputa a partida com a moral elevada, depois de ter conquistado uma grande vitória sobre a França pelo placar de 3 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes no estádio San Siro na noite de quinta-feira, no qual Pio Esposito marcou dois gols, enquanto Zinedine Zidane sofreu sua primeira derrota desde que assumiu o comando da seleção da França como sucessor de Didier Deschamps, que deixou o cargo após levar os Bleus ao quarto lugar na última Copa do Mundo.

O técnico da Bélgica comentou sobre a vitória da Itália, dizendo: "Não me surpreendeu o que a seleção italiana apresentou, assim como a Turquia merecia um resultado melhor diante da França. A Itália é uma seleção muito forte, e talvez os franceses não lhe tenham dado o devido valor ou a tenham subestimado, mas o resultado não me surpreendeu".

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A seleção belga havia reanimado suas esperanças de classificação, depois de ter virado a desvantagem em uma vitória por 2 a 1 sobre a Turquia fora de casa, na noite de quinta-feira, graças aos gols de Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere.

Ao encerrar suas declarações, Van Bommel abordou a situação de Romelu Lukaku em relação a atuar diante da Itália, afirmando que o atacante belga terá um papel na partida, seja começando como titular ou entrando como reserva.

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E disse: "Ele é sempre um jogador importante, seja começando a partida ou entrando como reserva. Tem uma grande experiência, e é bom termos um jogador como ele em uma partida disputada diante de arquibancadas lotadas de torcedores".

Vale lembrar que a seleção da Bélgica conseguiu vencer a Itália no confronto do primeiro turno que reuniu as duas equipes no estádio Olímpico, na capital Roma, por dois a zero, no dia 25 de setembro passado, e marcaram aquela dupla de gols naquele momento Maxim De Cuyper, além de Dodi Lukebakio.