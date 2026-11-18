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Os pontos positivos da seleção saudita nas partidas contra a Coreia do Sul e o Uzbequistão não foram suficientes para esconder uma série de problemas defensivos que precisam ser corrigidos antes da próxima fase.

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O analista tático Imad Al-Salmi destacou esses pontos negativos e ressaltou que a comissão técnica precisa tratá-los com seriedade, sobretudo porque alguns deles persistiram mesmo após as substituições, o que indica que não estão ligados a nomes específicos ou a uma escalação em particular.

Convidado do programa "Rotana Sport com Walid" para comentar a derrota da Arábia Saudita por 2 a 1 para o Uzbequistão em amistoso disputado em Doha, na terça-feira, Al-Salmi abordou primeiro os riscos da saída de bola desde a defesa, especialmente a participação do goleiro na construção como um jogador a mais. Ele explicou que esse estilo está ligado às ideias do treinador, mas que sua execução precisa estar de acordo com as capacidades dos jogadores, para que não se transforme em um risco para o próprio gol.

O analista lembrou que já havia alertado o goleiro Mohammed Al-Owais sobre a necessidade de atenção nesse tipo de lance e afirmou que o treinador não é obrigado a se apegar a um determinado estilo se não dispuser das ferramentas adequadas para executá-lo. Nesse caso, segundo ele, abandoná-lo é uma decisão natural.

O problema mais evidente, porém, é a facilidade com que o setor central da seleção é furado, uma falha que apareceu diante da Coreia do Sul e do Uzbequistão. Al-Salmi falou sobre as funções de Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno e Musab Al-Juwayr, apontando que os espaços deixados pelos meio-campistas permitem que os adversários cheguem a zonas perigosas e finalizem sem a pressão necessária.

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Ele explicou que alguns jogadores se deslocam para os lados do campo para pressionar, enquanto o meio fica exposto diante do portador da bola, e questionou se isso é resultado de um posicionamento incorreto ou de instruções relacionadas à pressão direcionada. Al-Salmi enfatizou que o resultado é o mesmo: o espaço mais perigoso fica aberto, em uma cena que se repetiu muitas vezes e que exige uma revisão da comissão técnica na forma de pressionar e de cobrir os espaços.

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Al-Salmi também chamou a atenção para a fragilidade da organização defensiva nas bolas cruzadas, um problema que apareceu contra a Coreia do Sul e se repetiu diante do Uzbequistão, quando um dos cruzamentos levou muito perigo ao gol, antes de Abdulquddus Atiah intervir e salvar o lance.

Ele afirmou que a falha não diz respeito a um único jogador, mas sim ao posicionamento e à forma coletiva de lidar com as bolas dentro da área, o que exige um trabalho claro nos treinos, em vez de tratar cada lance como um erro isolado.

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Al-Salmi encerrou sua análise ressaltando que apontar os pontos negativos não significa diminuir os aspectos positivos da seleção, mas sim aproveitar as duas partidas para identificar o que precisa evoluir. Ele enfatizou que corrigir os erros recorrentes, seja na proteção do setor central, nas bolas cruzadas ou na saída de bola desde a defesa, não é menos importante do que construir sobre os pontos positivos, para que essas falhas não se transformem em fraquezas exploradas pelos adversários nos próximos compromissos.

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