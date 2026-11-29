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O Real Madrid tem uma vantagem decisiva na definição do futuro do argentino Nico Paz, graças a uma cláusula contratual que lhe dá o direito de igualar qualquer proposta recebida pelo italiano Como pelo jovem meio-campista, além da cláusula de recompra previamente fixada em 80 milhões de euros.

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De acordo com o jornal espanhol AS, o acordo fechado pelo Real Madrid com o Como no último verão, pensando no futuro de Nico Paz, incluiu o direito do clube merengue de recomprar o jogador por 80 milhões de euros, cláusula que é de conhecimento geral.

Por outro lado, o acordo também prevê uma cláusula que dá aos dirigentes do Real Madrid o direito de preferência em qualquer eventual transferência envolvendo o futuro do jogador da seleção argentina.

Inter de Milão, Arsenal e Manchester United estão entre os clubes que acompanham o jogador, que pertence ao Como, mas falar do interesse de outros clubes ignora um detalhe importante: a possibilidade de o Real Madrid acionar a cláusula que lhe permite igualar qualquer proposta recebida pelo clube italiano, com o objetivo de garantir a contratação de seu ex-jogador.

Assim, qualquer clube que queira contratar o jovem meio-campista terá de levar em conta a posição do Real Madrid antes de dar qualquer passo para concluir o negócio.

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Enquanto isso, Nico Paz se limita a apresentar um futebol de alto nível, o que lhe rendeu o respeito e a admiração de amigos e rivais.

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O jogador conquistou a torcida argentina, enquanto vários clubes desejam contar com ele no próximo verão, atraídos por seu ótimo nível e pelos resultados esportivos do Como sob o comando de Cesc Fàbregas.

Todos esses fatores jogam a favor do jogador. Os rumores sobre seu futuro aumentam, mas Nico Paz e seu time seguem impressionando com as atuações que apresentam semana após semana.

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Nico Paz não fez nenhuma declaração sobre seu futuro, nem à imprensa nem em conversas particulares, e o Real Madrid tampouco recebeu qualquer sinal dele nesse sentido.

Isso ocorre depois de reportagens recentes alegarem que Paz se recusa a voltar ao Real Madrid.

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O jogador está feliz no Como e trabalhando ao lado de Cesc Fàbregas, mas ainda não definiu sua posição, o que pode ser o fator decisivo para determinar seu destino, como aconteceu na última janela de transferências de verão.

Ele tem a opção de permanecer na Itália, voltar à Espanha ou buscar outro possível destino, lembrando que o Real Madrid tem a capacidade de igualar qualquer proposta feita por outro clube.

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O valor fixado para o retorno de Nico Paz ao Real Madrid é de 80 milhões de euros, e não de 20 milhões de euros, com base nos 60 milhões de euros pagos pelo Como há seis meses.

O acordo anterior é um negócio concluído, enquanto qualquer novo passo será uma transferência separada, que custará 80 milhões de euros ao Real Madrid.

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Segundo o jornal, o Real Madrid ainda não recebeu nenhuma notícia sobre Nico Paz, e há a crença de que a hesitação vivida pelo clube no último verão possa se repetir.

A principal preocupação é que o jogador, que tem grande importância e é titular com Cesc Fàbregas, ou em qualquer outro destino, possa não ter o mesmo status se voltar ao clube merengue e vestir sua camisa.

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Ainda assim, não há até agora sinais que confirmem ou descartem a possibilidade de concretizar o negócio, cujo desfecho continua indefinido, assim como acontece com outros jogadores que o Real Madrid tem a opção de recuperar, entre eles Jacobo Ramón, um dos nomes mais comentados.

A atual temporada de Nico Paz supera todas as expectativas: ele marcou três gols e deu três assistências em 11 jogos disputados no Campeonato Italiano.

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Seus números são ainda mais impressionantes na Champions League, com três gols marcados e outros cinco criados em cinco partidas.

Na temporada 2024-2025, a primeira dele na Itália, o jogador marcou seis gols e deu nove assistências, antes de elevar seus números na temporada seguinte para 12 gols e sete assistências.

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Nico Paz disputou 35 partidas em cada uma dessas duas temporadas.