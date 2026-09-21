Uma situação que causa descontentamento no jogador importante. Após o empate sem gols contra o SV Elversberg, o profissional dinamarquês-turco fez críticas contundentes à postura reservada da diretoria do clube.

"Não ouvi absolutamente nada do clube. O que vai acontecer, veremos no fim. Quando meu contrato acabar, eu sei: não vou ficar sem clube. Não estou estressado com isso", declarou o destro de 1,88 metro.

Especialmente a comparação com outros jogadores do elenco incomoda o veterano. Enquanto vários companheiros receberam recentemente novos contratos, o líder da defesa segue esperando em vão por um sinal da cúpula do Schalke.

"Claro que fico um pouco decepcionado quando vejo meus companheiros de equipe conseguindo novos contratos com boas atuações, enquanto eu, como líder, fico sem um novo contrato. Mas estou focado nos jogos e em garantir a permanência na divisão no fim da temporada", declarou o jogador de 29 anos.

Getty Images

Como o Schalke 04 reagiu às críticas de Hasan Kurucay?

Do lado dos Azuis Reais, no entanto, há um esforço para apaziguar a situação. O diretor esportivo Frank Baumann reagiu às declarações do zagueiro em entrevista ao Bild e tentou tirar o peso do tema. "Hasan é alguém que vem tendo atuações realmente muito boas há mais de um ano, estamos muito satisfeitos com ele e com sua evolução. Inicialmente tivemos outras prioridades nas renovações, isso é verdade, mas estamos tranquilos e, no momento adequado, vamos nos sentar com Hasan e seu empresário", disse Baumann.

O retrospecto esportivo de Kurucay sustenta suas reivindicações. Há mais de um ano, o defensor está entre os nomes mais confiáveis do elenco de Gelsenkirchen e se transformou em um fator importante. Não há dúvida de que o Schalke depende da estabilidade do zagueiro na luta contra o rebaixamento.

Apesar da demora momentânea, as chances de permanência, em princípio, não são ruins. Segundo a WAZ, Kurucay segue se sentindo muito bem no Schalke 04. No entanto, a bola agora está com a diretoria de Gelsenkirchen, que precisa buscar o mais rápido possível uma conversa com o defensor e seus representantes para evitar uma perda sem compensação na próxima janela de verão.