"Não nos tratem como se fôssemos idiotas": Zidane e Enrique sofrem ataque feroz

Jérôme Rothen, ex-jogador do Paris Saint-Germain e atual comentarista, lançou um ataque a Luis Enrique, treinador da equipe parisiense, e a Zinédine Zidane, técnico da seleção da França, por conta dos elogios ao desempenho de Ousmane Dembélé durante a última data Fifa com os Bleus, considerando que o excesso de defesa dos jogadores não os ajuda, e que é preciso reconhecer a queda de rendimento quando eles não apresentam o esperado.

Dembélé viveu um período difícil durante sua participação com a seleção da França nos últimos jogos, já que não demonstrou o nível esperado, seja quando jogou em sua posição habitual ou pela ponta direita diante da Bélgica, num momento em que também não apresentou seu melhor nível com o Paris Saint-Germain no início da temporada.

Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025, marcou dois gols e deu quatro assistências em sete partidas que disputou com o Paris Saint-Germain em diferentes competições.

Apesar das críticas que recebeu, Zidane defendeu seu jogador após o empate em 1 a 1 com a Itália, afirmando estar satisfeito com o que ele apresentou nas duas partidas em que começou como titular.

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Zidane afirmou: "Achei-o bem nas duas partidas em que começou. Estou feliz com o que ele apresenta em campo. Ousmane joga da sua maneira habitual, se movimenta bastante e deixa sua posição em muitas ocasiões, e é isso que nos interessa. Muitas vezes olhamos para os gols, mas eu vejo as coisas de outra forma. Não tenho muito do que criticá-lo".

Rothen: "Não nos tratem como se fôssemos idiotas"

O apoio a Dembélé continuou por parte de Luis Enrique, que descreveu o desempenho do jogador durante a data Fifa como "impressionante", em declarações que provocaram a ira de Rothen.

O treinador do Paris Saint-Germain afirmou na coletiva de imprensa de ontem, sexta-feira: "Para mim, ele esteve impressionante como de costume. É um jogador diferente, e você pode pagar o ingresso tranquilo para vê-lo em campo. Está sempre pronto para mostrar suas capacidades, finalizar e se conectar com os companheiros. Esteve muito bem".

Mas Rothen não aceitou esse elogio, considerando que as declarações positivas dos treinadores não refletem a realidade do que o jogador apresentou, exigindo uma dose maior de franqueza na avaliação do desempenho.

Ele disse pela rádio "RMC": "Falamos de Zidane, que faz declarações nas quais diz que as coisas foram boas, que até o desempenho dos laterais foi bom. Não, nem tudo foi tão bom assim. Houve coisas que foram bem e outras que não foram. Não nos tratem como se fôssemos idiotas, tudo o que se pede é franqueza".

E acrescentou: "Vocês acham que um jogador como Ousmane Dembélé precisa ouvir que seu treinador na seleção está satisfeito com ele, e que Luis Enrique o considera impressionante? Desde o aquecimento, o jogador sente se está presente mentalmente e envolvido na partida, e se é capaz de apresentar um bom desempenho".

Rothen prosseguiu: "É certo que Dembélé está passando por muitas coisas no momento. É preciso reconhecer que o início de temporada dele com o Paris Saint-Germain não foi bom, e não esteve à altura de seu talento. E as quatro partidas que disputou com a seleção da França não estiveram, de forma alguma, no nível que ele é capaz de apresentar. Afinal, ele é o vencedor da Bola de Ouro".

O ex-jogador ressaltou que não está emitindo um julgamento definitivo sobre Dembélé, afirmando acreditar em suas capacidades apesar do período difícil pelo qual ele passa.

Ele disse: "Eu não emito um julgamento definitivo porque acredito nele, mas o período atual é difícil para ele. Digam-nos a verdade. Se Luis Enrique ou Zinédine Zidane dissessem que o jogador apresentou algumas coisas positivas, e que há outras coisas que não saíram como deveriam, mas que vamos trabalhar para corrigi-las na próxima convocação, seria algo ruim? Parem de enviar essas mensagens que visam proteger os jogadores. O que vocês estão tentando proteger?".

Emmanuel Petit defende a postura de Enrique

Por outro lado, Emmanuel Petit, ex-jogador da seleção da França, compreendeu a postura de Luis Enrique, considerando que o apoio público do treinador ao seu jogador faz parte de suas responsabilidades, e que criticar o jogador diante da imprensa pode aumentar as pressões sobre ele.

Petit afirmou: "Compreendo perfeitamente a forma de comunicação de Luis Enrique. Essa é uma das responsabilidades dos treinadores no mais alto nível. Em momento algum o treinador deve atacar seu jogador publicamente, porque isso dará mais munição à imprensa, a menos que o jogador repita o desempenho fraco e se comporte de maneira ruim dentro do vestiário".

Por sua vez, o ex-goleiro francês Benoît Costil considerou que Luis Enrique não pode dirigir críticas duras a Dembélé por conta de seu desempenho com a seleção, explicando que o treinador tem consciência da natureza do momento atual, em meio à polêmica relacionada à Bola de Ouro, e que lidar com a personalidade do jogador e seu estado psicológico faz parte de sua missão.