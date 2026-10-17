Não há como escapar do pesadelo? Real Madrid quer humilhar o Sevilla novamente

O Real Madrid entra no duelo contra o Sevilla, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, municiado por uma superioridade histórica no estádio Santiago Bernabéu e por uma sequência de vitórias consecutivas diante de sua torcida, enquanto o time andaluz espera virar o jogo e acabar com um tabu de longa data. Entre os números de Kylian Mbappé e as ambições das duas equipes, as estatísticas da "Opta" revelam uma série de dados curiosos antes do confronto aguardado.

- Tabu histórico: o Sevilla perdeu 16 dos últimos 17 jogos que disputou fora de casa contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol, com apenas um empate, e não vence na capital desde a vitória por 4 a 3 em dezembro de 2008.

- Força no Bernabéu: o Real Madrid venceu os últimos sete jogos em casa pelo Campeonato Espanhol, sendo que só registrou uma sequência maior uma única vez desde a temporada 2020-2021, quando conquistou 10 vitórias consecutivas entre abril e novembro de 2025.

- Disputa na pressão alta: o Real Madrid lidera a lista das equipes que mais finalizaram após recuperar a bola em zonas avançadas no campeonato nesta temporada, com 17 finalizações, enquanto o Sevilla lidera a lista das que mais realizaram recuperações de bola nessas regiões, com 87 ações.

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- Mbappé ameaça o Sevilla: Kylian Mbappé participou de quatro gols em quatro partidas contra o Sevilla no campeonato, com três gols marcados e uma assistência, e balançou as redes em três jogos diferentes. Ele só marcou em um número maior de partidas distintas contra a Real Sociedad, em quatro jogos.

- Melhora fora de casa: o Sevilla somou pontos em quatro dos últimos seis jogos fora de casa contra equipes da região de Madri no campeonato, com duas vitórias e dois empates contra duas derrotas, depois de ter perdido sete dos nove confrontos anteriores diante dessas equipes.

- Início excepcional do Sevilla: o time andaluz não perdeu nenhum de seus quatro jogos fora de casa no campeonato nesta temporada, com duas vitórias e dois empates, seu melhor início como visitante desde a temporada 2011-2012, quando ficou invicto nas primeiras seis partidas.

- Número curioso de Rubi Yor: o jogador do Sevilla finalizou cinco vezes no último duelo contra o Levante pelo campeonato, igualando a melhor marca de finalizações de um atleta da equipe em uma partida fora de casa desde o início da temporada passada, número alcançado por Akor Adams contra o Elche em janeiro de 2026.

- Superioridade de Mourinho: José Mourinho conquistou cinco vitórias em seis partidas no Campeonato Espanhol contra o Sevilla, com apenas uma derrota. Além disso, seu time marcou seis gols ou mais em dois jogos diferentes contra o clube andaluz, com os resultados de 6 a 2 em maio e dezembro de 2011, feito que ele só repetiu também diante do Málaga.

- Tabu de Luis García: Luis García, técnico do Sevilla, perdeu seus últimos seis jogos contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Ainda assim, somou pontos em duas de seis partidas contra o time merengue quando Mourinho era o treinador, com uma vitória e um empate contra quatro derrotas.



