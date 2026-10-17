Não há como escapar do pesadelo? Real Madrid quer humilhar o Sevilla novamente

O Real Madrid entra no duelo contra o Sevilla, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, municiado por uma superioridade histórica no estádio Santiago Bernabéu e por uma sequência de vitórias consecutivas diante de sua torcida, enquanto o time andaluz espera virar o jogo e acabar com um tabu de longa data. Entre os números de Kylian Mbappé e as ambições das duas equipes, as estatísticas da "Opta" revelam uma série de dados curiosos antes do confronto aguardado.
- Tabu histórico: o Sevilla perdeu 16 dos últimos 17 jogos que disputou fora de casa contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol, com apenas um empate, e não vence na capital desde a vitória por 4 a 3 em dezembro de 2008.
- Força no Bernabéu: o Real Madrid venceu os últimos sete jogos em casa pelo Campeonato Espanhol, sendo que só registrou uma sequência maior uma única vez desde a temporada 2020-2021, quando conquistou 10 vitórias consecutivas entre abril e novembro de 2025.
- Disputa na pressão alta: o Real Madrid lidera a lista das equipes que mais finalizaram após recuperar a bola em zonas avançadas no campeonato nesta temporada, com 17 finalizações, enquanto o Sevilla lidera a lista das que mais realizaram recuperações de bola nessas regiões, com 87 ações.
- Mbappé ameaça o Sevilla: Kylian Mbappé participou de quatro gols em quatro partidas contra o Sevilla no campeonato, com três gols marcados e uma assistência, e balançou as redes em três jogos diferentes. Ele só marcou em um número maior de partidas distintas contra a Real Sociedad, em quatro jogos.
- Melhora fora de casa: o Sevilla somou pontos em quatro dos últimos seis jogos fora de casa contra equipes da região de Madri no campeonato, com duas vitórias e dois empates contra duas derrotas, depois de ter perdido sete dos nove confrontos anteriores diante dessas equipes.
- Início excepcional do Sevilla: o time andaluz não perdeu nenhum de seus quatro jogos fora de casa no campeonato nesta temporada, com duas vitórias e dois empates, seu melhor início como visitante desde a temporada 2011-2012, quando ficou invicto nas primeiras seis partidas.
- Número curioso de Rubi Yor: o jogador do Sevilla finalizou cinco vezes no último duelo contra o Levante pelo campeonato, igualando a melhor marca de finalizações de um atleta da equipe em uma partida fora de casa desde o início da temporada passada, número alcançado por Akor Adams contra o Elche em janeiro de 2026.
- Superioridade de Mourinho: José Mourinho conquistou cinco vitórias em seis partidas no Campeonato Espanhol contra o Sevilla, com apenas uma derrota. Além disso, seu time marcou seis gols ou mais em dois jogos diferentes contra o clube andaluz, com os resultados de 6 a 2 em maio e dezembro de 2011, feito que ele só repetiu também diante do Málaga.
- Tabu de Luis García: Luis García, técnico do Sevilla, perdeu seus últimos seis jogos contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Ainda assim, somou pontos em duas de seis partidas contra o time merengue quando Mourinho era o treinador, com uma vitória e um empate contra quatro derrotas.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|8
|0
|0
|34
|7
|+27
|24
V
V
V
V
V
|2
|9
|6
|2
|1
|18
|8
|+10
|20
E
V
V
V
V
|3
|8
|6
|1
|1
|14
|9
|+5
|19
V
E
V
V
V
|4
|8
|6
|0
|2
|19
|8
|+11
|18
V
D
V
V
D
|5
|8
|4
|2
|2
|13
|12
|+1
|14
E
D
V
V
E
|6
|8
|4
|1
|3
|12
|15
|-3
|13
V
V
D
V
E
|7
|8
|3
|2
|3
|12
|8
|+4
|11
D
E
D
D
V
|8
|9
|2
|5
|2
|13
|12
|+1
|11
E
D
E
D
E
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|11
|0
|9
E
E
D
D
V
|10
|8
|1
|5
|2
|8
|6
|+2
|8
E
V
E
E
E
|11
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|12
|8
|2
|2
|4
|13
|13
|0
|8
D
V
V
D
D
|13
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|14
|8
|2
|2
|4
|4
|10
|-6
|8
D
V
D
E
E
|15
|8
|2
|2
|4
|13
|23
|-10
|8
E
D
D
V
D
|16
|8
|2
|2
|4
|8
|18
|-10
|8
D
E
D
D
D
|17
|8
|1
|4
|3
|12
|16
|-4
|7
E
E
D
D
E
|18
|8
|1
|3
|4
|11
|17
|-6
|6
E
V
D
E
D
|19
|8
|1
|2
|5
|6
|15
|-9
|5
E
D
V
D
D
|20
|8
|0
|4
|4
|4
|13
|-9
|4
E
D
D
E
E