"Trabalhamos muito taticamente e muita coisa daquilo que queremos sai com muita facilidade para o Bamba, porque isso está na natureza dele", explicou Klopp antes da partida na noite de domingo ao microfone da ARD, ao justificar por que escalou o meio-campista do Hoffenheim entre os titulares em sua estreia em casa como técnico da seleção alemã.

"Ele aciona o gatilho para a pressão, é um jogador maravilhoso, tecnicamente forte", elogiou Klopp sobre as impressões deixadas por Conte nos treinos. Além disso, detalhou o que torna o estreante especialmente distinto e o destaca dentro da equipe da DFB: "Ele também tem essa mentalidade de roubar a bola, que ainda não é tão pronunciada nesta equipe. E ter alguém que faz exatamente isso e, além disso, ainda consegue jogar bem entre as linhas - não há tantos assim. E por isso vamos dar uma olhada no Bamba hoje", disse Klopp.

Já a convocação de Conte, que no verão europeu retornou ao Hoffenheim, seu clube de origem, após empréstimos ao Karlsruher SC e ao SV Elversberg e tem apenas 11 jogos de Bundesliga no currículo, foi uma grande surpresa. Na estreia de Klopp na Holanda (1 a 1), na quinta-feira, Conte ainda havia sido justamente o jogador da primeira convocação, com 24 homens, que o técnico da DFB cortou da lista para a partida.

De quem Bambase Conte ganhou a preferência na equipe da DFB?

Ainda mais inesperadamente, o jogador de 23 anos agora começou contra os gregos, recebendo no meio-campo a preferência, entre outros, sobre Nadiem Amiri ou Florian Wirtz. "Estou muito feliz por ele, ele também ficou muito feliz. Eu ficaria nervoso no lugar dele, mas ele não parece estar", brincou Klopp antes da primeira partida de Conte pela seleção.

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O jogador nascido em Saarbrücken havia chamado atenção na temporada passada com fortes atuações pelo Elversberg na 2. Bundesliga, dando sua contribuição para o acesso da SVE. Pelo Hoffenheim, o novo internacional esteve entre os titulares em três dos quatro primeiros jogos da nova temporada na liga; somando todas as competições, em 2026/27 ele tem até aqui três assistências em seis partidas.