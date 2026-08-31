O portal polonês Meczyki informa que o Borussia Dortmund trabalha na contratação de Marcel Regula, do clube da primeira divisão polonesa Zaglebie Lubin, e que as negociações já estariam em estágio bastante avançado.

Segundo o Meczyki, já existe um acordo entre Regula e o BVB, e Lubin também teria liberado o meia ofensivo para uma transferência. Regula também vinha sendo ligado recentemente ao 1. FC Köln, e o clube da cidade da catedral teria, de forma curiosa, o jovem de 19 anos no radar como possível substituto de Said El Mala. Como a transferência de El Mala para o BVB fracassou e ele renovou com o FC, não há mais necessidade de um negócio por Regula na cidade da catedral.

O BVB já tem interesse em Marcel Regula há mais tempo?

O Dortmund também já observa o polonês da seleção sub-21 há algum tempo e inclusive já o teria monitorado in loco. Uma transferência para o Burnley, da segunda divisão inglesa, foi recusada recentemente por Regula, segundo o Meczyki, e neste momento, além do BVB, o Feyenoord Rotterdam também demonstra interesse. A taxa de transferência pelo jovem ficaria, ao que tudo indica, abaixo de dez milhões de euros.

Regula, que tem contrato com o Lubin até 2028, é considerado um dos maiores talentos da Polônia e foi titular absoluto na última temporada da Ekstraklasa (31 jogos, cinco gols e cinco assistências). Regula também é nome certo na forte seleção sub-21 da Polônia, que venceu todos os oito jogos das Eliminatórias para a Euro até aqui e lidera seu grupo à frente da Itália.

Sky havia informado, na tarde de segunda-feira, que o Borussia Dortmund, em busca de um substituto para Konstantelias, está atualmente focado прежде de tudo em Ethan Nwaneri. O diretor-geral esportivo Lars Ricken e o diretor esportivo Ole Book, que não viajaram com a delegação para o jogo da Copa da Alemanha contra o HEBC Hamburg, da Oberliga (terça-feira), avaliam neste momento até que ponto seria possível um empréstimo do jogador ofensivo do Arsenal. Se o Dortmund poderia, em tese, levar Regula e Nwaneri em pacote duplo para o Signal Iduna Park, segue em aberto. De toda forma, a Sky agora também informa que o Borussia faz forte investida por Regula.

O que favorecia o BVB em relação a Nwaneri: o clube já havia tentado contratá-lo no ano passado. Na ocasião, o Borussia queria encaminhar uma contratação em definitivo, e Nwaneri também teria gostado de se transferir para Dortmund, segundo a Sky. No entanto, o clube da Bundesliga e os londrinos não chegaram a um acordo nas negociações pela taxa de transferência.

As conversas com Nwaneri poderiam, em teoria, ser mais fáceis, já que em 2025 já houve contato. Mas, na noite de segunda-feira, a Sky informou que um acordo entre Dortmund e Arsenal está se tornando cada vez mais improvável.

Jadon Sancho, por sua vez, não tem papel nas considerações do BVB, segundo a Sky. Após o choque com Konstantelias, rapidamente surgiram especulações sobre um novo retorno do ex-jogador do Dortmund, que, após o fim de seu contrato com o Manchester United, segue sem um novo clube.

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Nwaneri seria um tipo de jogador semelhante ao grego, que o vice-campeão alemão havia contratado há pouco tempo junto ao PAOK Saloniki por 26 milhões de euros. Em suas duas primeiras aparições oficiais pelo BVB, contra o Bayern de Munique (Supercopa, 1 a 2) e o Hamburger SV (Bundesliga, 2 a 0), Konstantelias havia encantado de imediato, mas contra o HSV sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e por isso ficará fora por meses. O tempo para reagir novamente no mercado de transferênciasé curto, afinal a janela de transferências de verão na Alemanha se encerra na terça-feira (1º de setembro), às 20h.

Interesse do BVB: o que pode ser problemático no caso de Ethan Nwaneri?

No caso de Nwaneri, o problema é que o Arsenal, ao que tudo indica, prefere vender o jogador de 19 anos a emprestá-lo novamente. E o preço pedido deve ser claramente mais alto do que no caso de Regula.

No segundo semestre da última temporada, Nwaneri atuou por empréstimo no Olympique Marseille e, em 11 partidas pelos franceses, somou dois gols e uma assistência. No geral, porém, o empréstimo foi mais decepcionante, e nas semanas finais da temporada passada Nwaneri quase não jogou mais em Marselha.

Nascido em Londres, Nwaneri já foi considerado uma joia no Arsenal e fez sua estreia na Premier League em setembro de 2022, aos 15 anos. O meia da seleção inglesa sub-21, no entanto, ainda não conseguiu sua afirmação definitiva nos Gunners, embora tenha demonstrado repetidamente seu enorme potencial. No total, Nwaneri disputou até aqui 51 jogos oficiais pelo Arsenal, com quem tem contrato até 2030, e marcou dez gols.

Marcel Regula a caminho do BVB? Seus números pelo Zaglebie Lubin