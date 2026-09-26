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"Não está à venda no momento": Bayern de Munique observa estrela do Barcelona para dar o bote

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D. Olmo
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Pep vai permitir isso?

O Bayern de Munique acompanha atentamente a situação de Dani Olmo no Barcelona, diante do interesse do clube bávaro em contratar o meio-campista espanhol, que vem apresentando bom rendimento com a equipe catalã, mas que ainda não conseguiu se firmar como titular de forma regular.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Bayern de Munique coloca Olmo em sua lista de interesses, especialmente porque o jogador conhece bem a Bundesliga após sua passagem pelo Leipzig. No entanto, o clube ainda não fez nenhum contato e não se movimentará oficialmente se entender que a transferência não é viável.

Olmo se juntou ao Barcelona no verão de 2024 por mais de 60 milhões de euros, em uma negociação que enfrentou grandes dificuldades por causa do teto salarial, antes que o clube conseguisse inscrevê-lo.

 Desde sua chegada, o jogador se tornou uma peça importante da equipe, mas não garantiu um lugar fixo no time titular.

A concorrência por posição para Olmo aumenta devido à lotação dos setores ofensivos, além de sua atuação em uma função mais recuada no Barcelona em comparação com o papel que costuma desempenhar na seleção espanhola.

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De acordo com o jornal, Fermín López disputou 5 partidas como titular no Campeonato Espanhol, contra duas de Olmo, enquanto este último começou como titular a única partida do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, diante do Feyenoord.

O Bayern entende que a situação de Olmo no Barcelona pode representar uma porta de entrada para tentar contratá-lo, principalmente porque o jogador, apesar de sua qualidade e capacidade de marcar gols e criar oportunidades, ainda não conta com um lugar garantido no time titular de Hansi Flick.

Por outro lado, o Barcelona não demonstra qualquer disposição atual para ouvir propostas por Olmo, já que a diretoria do clube o considera parte de seu projeto esportivo e confia em suas capacidades. Enquanto isso, os próximos jogos, sobretudo os dois confrontos contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa e o Real Madrid no Clássico, definirão a dimensão de seu papel dentro da equipe.

O interesse do Bayern surge em um momento em que o Barcelona reconhece a dificuldade de manter todos os seus jogadores no futuro, depois de o clube ter concordado, no verão passado, com a saída de Ferran Torres, além de já estar disposto a ouvir propostas por Alejandro Baldé. Olmo, porém, não figura atualmente na lista de jogadores disponíveis para venda.

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