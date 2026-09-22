A polêmica em torno do prêmio Bola de Ouro se transformou em uma crise dentro do elenco da seleção francesa, depois que as declarações de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé abriram espaço para especulações sobre uma tensão entre os dois craques, antes que uma terceira figura interviesse para ajudar a acalmar os ânimos e encerrar rapidamente a divergência.

Kylian Mbappé buscou amenizar a polêmica, afirmando que não há uma crise real com Ousmane Dembélé, apesar das declarações trocadas entre ambos a respeito da disputa pela Bola de Ouro. Disse o astro do Real Madrid: "Já conversei com ele sobre esse assunto, não há nenhuma tensão, e não acho que existam problemas reais em relação a isso. Estou completamente tranquilo".

As declarações anteriores de Mbappé haviam provocado amplas reações, depois que ele falou sobre a diferença de sua trajetória em relação à de Dembélé, indicando que era visto há anos como o jogador cotado para brilhar, enquanto Dembélé precisou de mais tempo por causa das lesões e das circunstâncias pelas quais passou.

Por sua vez, Dembélé fez questão de ressaltar que sua carreira não foi fácil, e que ao longo dos últimos anos se apoiou no trabalho árduo para chegar ao topo. O astro do Paris Saint-Germain disse que nunca foi "o jogador escolhido", afirmando que trabalhou de forma contínua até receber a recompensa na temporada passada, após um ano excepcional com seu time.

E acrescentou: "Já quanto a este ano, veremos. Não há pressão, e estou de consciência tranquila". Essas declarações abriram espaço para se falar de uma sensibilidade entre os jogadores, especialmente porque Mbappé e Dembélé mantêm uma relação forte há anos, mas as coisas não chegaram ao ponto de um rompimento.

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Segundo o site francês "Foot Mercato", citando o jornal "Le Parisien", Mbappé percebeu que suas declarações não agradaram a Dembélé, e por isso tomou a iniciativa de entrar em contato com ele para esclarecer sua posição e conter a situação antes que ela evoluísse dentro do elenco da seleção francesa.

O jornal "Le Parisien" esclareceu que a dupla chegou a um acordo amigável, diante de um desejo comum de não permitir que a divergência sobre a Bola de Ouro afetasse o clima da seleção.

Marcus Thuram desempenhou um papel importante em acalmar os ânimos, contribuindo com a mediação entre os jogadores por meio de um grupo no aplicativo "WhatsApp" que reuniu o trio Mbappé, Dembélé e Thuram.

Assim, a tensão terminou rapidamente, e os dois jogadores encerraram temporariamente o capítulo da polêmica, para se concentrarem em sua missão com a seleção francesa, longe da disputa pela Bola de Ouro, que foi o estopim inicial da divergência.

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