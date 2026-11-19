De acordo com o renomado jornalista da "Sky Sport Alemanha", Florian Plettenberg, o principal motivo por trás dessa pressão está relacionado à proporção entre o salário de Musiala e o rendimento que ele apresenta, já que os dirigentes do clube esperam um desempenho compatível com seu salário anual de cerca de 25 milhões de euros, incluindo bônus e incentivos.
Apesar disso, Musiala não pensa, no momento, em deixar o Bayern de Munique, e o objetivo comum das duas partes continua sendo que o jogador recupere seu melhor nível.
No entanto, os dirigentes do clube não descartam nenhuma possibilidade caso a situação não melhore nos próximos meses.
Plettenberg indicou ainda que existe uma cláusula de rescisão no contrato de Musiala, que pode ser ativada no verão de 2027, mas cujo valor é desconhecido.
Nesse contexto, o jogador alemão participou do último treino do Bayern de Munique nesta quinta-feira, depois de ter sido poupado ontem.
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Por sua vez, Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, comentou as recentes declarações que levantaram dúvidas sobre Musiala, afirmando em entrevista coletiva: "O Uli (Hoeneß) sempre pensa no bem do seu clube. Hoeneß se preocupa com o clube e pensa nele o tempo todo, quer que o Bayern continue construindo sobre o legado da sua vida, que as coisas corram bem e que o clube permaneça na elite do futebol europeu".
E acrescentou: "Estamos convencidos de que o Jamal é capaz de superar a fase pela qual está passando atualmente e sair dela com uma personalidade mais forte. Há fases na vida de uma pessoa das quais podem surgir coisas muito importantes".
Eberl prosseguiu: "O Jamal é um jovem com uma enorme capacidade de resiliência e tira muita força dessa situação complicada que está vivendo. Sempre repetimos que não podemos conseguir isso apenas falando a respeito, mas temos a sensação e a convicção de que o Jamal vai voltar aos gramados, mostrar novamente todo o seu potencial e que os torcedores ficarão felizes em voltar às arquibancadas para vê-lo, ao lado dos demais jogadores e das conquistas da equipe. É exatamente para isso que trabalhamos".
E completou: "Como dissemos antes, oferecemos todo o nosso apoio ao Vinny (Kompany) e a cada jogador do elenco, de todas as formas possíveis, porque estes são os nossos jogadores e queremos alcançar o sucesso com eles. O Jamal recebe o mesmo apoio que todos os outros jogadores recebem".
Musiala atravessa um período difícil em razão de uma série de problemas de saúde e lesões que afetaram sua regularidade no Bayern de Munique.
Uli Hoeneß, presidente de honra do Bayern, gerou polêmica com suas recentes declarações, ao manifestar dúvidas sobre a capacidade de Musiala de recuperar seu nível anterior, apontando que o problema de saúde do jogador não pode ser tratado com facilidade, embora seja possível controlá-lo com medicamentos.
Ele também levantou a questão do compromisso do clube com o alto salário de Musiala, apesar de não estar clara a capacidade do jogador de apresentar o nível acordado.
Já Jan-Christian Dreesen, CEO do clube, mostrou-se disposto a realizar reuniões com o jogador, sua família e seus agentes para avaliar seu futuro, caso ele não consiga recuperar seu nível anterior.