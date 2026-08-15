O marroquino Nayef Aguerd, zagueiro do Olympique de Marselha, encerrou a polêmica em torno dos motivos que travaram sua transferência para a Real Sociedad durante a janela de transferências do verão, negando categoricamente que a existência de um problema médico esteja por trás do fracasso do negócio e afirmando que os exames aos quais se submeteu foram bem-sucedidos e receberam a aprovação dos dois clubes.

Aguerd afirmou, por meio de suas contas nas redes sociais, que os exames médicos aos quais se submeteu antes da transferência para a Real Sociedad "correram bem" e obtiveram o aval dos dois clubes, esclarecendo que a divergência não estava relacionada ao seu estado de saúde, mas sim à forma de seu retorno às competições após um período afastado dos gramados.

O zagueiro marroquino, com 59 partidas internacionais, explicou que desejava retornar gradualmente aos jogos após ter passado por uma cirurgia na região púbica, a fim de recuperar plenamente sua condição física, enquanto a comissão técnica da Real Sociedad, comandada por Pellegrino Matarazzo, queria contar com ele de forma imediata.

Aguerd afirmou que a diferença de pontos de vista quanto ao programa de seu retorno aos gramados foi o verdadeiro motivo por trás do impasse no negócio, ressaltando o respeito à posição do treinador e a inexistência de qualquer desentendimento pessoal ou médico que tenha causado o colapso das negociações.

Reportagens da imprensa espanhola haviam associado o fracasso da transferência do jogador marroquino para a Real Sociedad à existência de um problema físico durante o exame médico, mas Aguerd negou essa versão, esclarecendo que a questão se limitou ao acordo sobre o protocolo adequado para recuperar sua condição de forma gradual e segura.

O zagueiro do Marselha fez questão de reforçar que sua decisão não traz qualquer ofensa à Real Sociedad, clube pelo qual já atuou e pelo qual nutre um apreço especial, afirmando que sua posição foi motivada pela responsabilidade e pelo desejo de preservar sua condição física ao longo de toda a temporada.

Ao mesmo tempo, Aguerd renovou seu compromisso com o Olympique de Marselha, apontando que está ciente da situação financeira do clube e da possibilidade de ocorrerem mudanças antes do fechamento do mercado de transferências, mas ressaltou que continuará dando o máximo de si e defendendo as cores da equipe, seus companheiros e sua torcida enquanto for jogador do clube francês.