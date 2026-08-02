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FISNIK ASLLANI HOFFENHEIM Getty Images
Daniel Buse

Traduzido por

Nada de Barcelona: artilheiro deve seguir fiel à Bundesliga

Bundesliga
F. Asllani
Leipzig
Hoffenheim

Durante muito tempo, ele foi ligado ao Barcelona e ao Borussia Dortmund, mas agora aparentemente vai permanecer na Bundesliga: Fisnik Asllani está muito perto de se transferir para o RB Leipzig. O atacante já nem viajou mais para o período de treinos da TSG Hoffenheim. Para finalizar o negócio de 30 milhões, porém, os Touros Vermelhos provavelmente ainda terão de cumprir uma importante condição no elenco.

Fisnik Asllani, do TSG 1899 Hoffenheim, estaria perto de uma transferência para o rival de Bundesliga RB Leipzig.

É o que informa o jornal Bild. Segundo a publicação, o jogador da seleção de Kosovo não viajou com a TSG para o período de treinos na Áustria para finalizar a transferência para os saxões. A ausência do atacante foi confirmada pelo Hoffenheim nas redes sociais.

De acordo com a reportagem, o RB só precisa agora chegar a um acordo com Asllani sobre o salário. Os Leipzig, portanto, acionariam a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros pelo atacante, desde que antes negociem outro centroavante para abrir espaço para Asllani no elenco. Com Romulo, Conrad Harder e o talento Samba Konate, o RB conta atualmente com três camisas 9 à disposição, e um deles precisa sair para que Asllani possa chegar.

Para onde Fisnik Asllani poderia ter se transferido?

Nos últimos meses, Asllani também vinha sendo ligado com frequência ao Borussia Dortmund e ao Barcelona. Seu empresário, Ayman Dahmani, já havia confirmado em março que houve conversas com o Barça. No Dortmund, Asllani era tratado como uma possível alternativa para Serhou Guirassy, que também tinha uma cláusula de rescisão, mas que não foi acionada por nenhum grande clube. Por isso, tudo indica que o BVB deve seguir para a próxima temporada com Guirassy, e o Leipzig pôde garantir Asllani.

Fisnik Asllani Hoffenheim 2025Getty Images

Asllani se transferiu ainda na base do Union Berlin para o Hoffenheim. Depois de dois empréstimos para Austria Viena e Elversberg, o jogador de 23 anos deslanchou em Sinsheim: em 43 jogos de Bundesliga pela TSG, soma dez gols e nove assistências. Por Kosovo, disputou 16 partidas internacionais (quatro gols), depois de também ter atuado pelas seleções de base da DFB.

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