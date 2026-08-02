Fisnik Asllani, do TSG 1899 Hoffenheim, estaria perto de uma transferência para o rival de Bundesliga RB Leipzig.

É o que informa o jornal Bild. Segundo a publicação, o jogador da seleção de Kosovo não viajou com a TSG para o período de treinos na Áustria para finalizar a transferência para os saxões. A ausência do atacante foi confirmada pelo Hoffenheim nas redes sociais.

De acordo com a reportagem, o RB só precisa agora chegar a um acordo com Asllani sobre o salário. Os Leipzig, portanto, acionariam a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros pelo atacante, desde que antes negociem outro centroavante para abrir espaço para Asllani no elenco. Com Romulo, Conrad Harder e o talento Samba Konate, o RB conta atualmente com três camisas 9 à disposição, e um deles precisa sair para que Asllani possa chegar.

Para onde Fisnik Asllani poderia ter se transferido?

Nos últimos meses, Asllani também vinha sendo ligado com frequência ao Borussia Dortmund e ao Barcelona. Seu empresário, Ayman Dahmani, já havia confirmado em março que houve conversas com o Barça. No Dortmund, Asllani era tratado como uma possível alternativa para Serhou Guirassy, que também tinha uma cláusula de rescisão, mas que não foi acionada por nenhum grande clube. Por isso, tudo indica que o BVB deve seguir para a próxima temporada com Guirassy, e o Leipzig pôde garantir Asllani.

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Asllani se transferiu ainda na base do Union Berlin para o Hoffenheim. Depois de dois empréstimos para Austria Viena e Elversberg, o jogador de 23 anos deslanchou em Sinsheim: em 43 jogos de Bundesliga pela TSG, soma dez gols e nove assistências. Por Kosovo, disputou 16 partidas internacionais (quatro gols), depois de também ter atuado pelas seleções de base da DFB.