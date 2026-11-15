Compartilhar Siga GOAL no Google

Alfredo Martínez, jornalista do catalão "Sport", lançou um ataque duro contra os críticos de Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção da Espanha, por causa da polêmica gerada em torno de sua ausência no confronto contra a República Tcheca.

Publicidade

E afirmou que o jogador não se esquivou de se juntar à seleção, mas sim que de fato sofria de uma inflamação no joelho e acúmulo de líquido na articulação, o que levou a comissão técnica a lidar com cautela com seu estado.

Martínez disse que o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, foi obrigado a expressar sua irritação e a falar com clareza sobre os sintomas e incômodos que o jogador sofria, esclarecendo que seu joelho sofreu inflamação após um movimento durante o confronto contra o Aston Villa, com a presença de líquido na articulação.

E acrescentou: "O que mais é preciso para esclarecer isso? Lamine Yamal não se esquiva das convocações", considerando que a ausência do craque do Barcelona no confronto contra a República Tcheca foi resultado de sua condição física, e não uma tentativa dele de se afastar da seleção nacional.

Leia também

A demissão de Hossam Hassan não é a surpresa: a surpresa é a sua contratação

Publicidade Publicidade

Zidane se irrita ao ser questionado sobre Mbappé: Bobagem!

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

O jornalista catalão criticou o que descreveu como a busca constante por complicações e detalhes em situações normais, como poupar os jogadores antes de partidas importantes e cuidar deles para garantir que cheguem à melhor condição física possível, apontando que alguns dos críticos não conseguem apreciar o que Yamal oferece, porque ele não joga pelo time que torcem.

Martínez considerou que Yamal talvez seja o melhor jogador que a Espanha teve em sua história, ou que é candidato a se tornar isso, afirmando que suas qualidades lhe dão a chance de contribuir para a conquista de muitos títulos para a seleção.

Publicidade

Também avaliou que sua ambição e seu constante desejo de vencer e quebrar recordes combinam com seu nível futebolístico excepcional.

Martínez abordou a relação entre o Barcelona e a seleção espanhola, apontando que vários jogadores do clube catalão sofreram lesões durante os últimos períodos de convocação, descrevendo o que aconteceu como algo circunstancial e lamentável.

Publicidade

Citou a grave lesão de Gavi em Valladolid, quando o meio-campista espanhol era um elemento fundamental e indispensável na formação da seleção, afirmando que ele não voltou a ser o mesmo jogador após aquela lesão lamentável.

Acrescentou que Lamine Yamal sempre se encontra no olho do furacão para seus críticos, em vez de receber o apoio e o reconhecimento que o ajudariam a se sentir à vontade com a seleção espanhola, assim como se sente com seu time.

Publicidade

Avaliou que o jogador sofre ataques injustos, apesar do comprometimento que demonstrou com a seleção, inclusive acelerando sua recuperação para poder alcançar as partidas e ajudar a Espanha a conquistar seu segundo título mundial.

Também defendeu o papel histórico do Barcelona nos sucessos da seleção espanhola, dizendo que a base da seleção sempre incluiu jogadores do clube catalão, quando a Espanha foi campeã da Copa do Mundo ou da Eurocopa.

Publicidade

Martínez criticou os "dois pesos e duas medidas" de alguns dos críticos de Yamal, apontando que eles pedem o voto a favor de Kylian Mbappé, na disputa pelo melhor jogador do mundo, ou ignoram repetidamente a ausência dos jogadores de seus clubes nas convocações das seleções da França e do Uruguai, numa referência ao Real Madrid.

O articulista concluiu afirmando que o principal motivo por trás dessas críticas, do seu ponto de vista, é o fato de Yamal pertencer ao Barcelona, considerando que o clube e o jogador representam um inimigo permanente para uma parcela dos torcedores, antes de dirigir uma mensagem ao jovem craque dizendo: "Perdoa-os, Yamal, porque eles não sabem o que dizem".