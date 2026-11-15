Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FBL-EUR-NATIONS-ESP-TRAININGGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Na imprensa catalã: Yamal enfrenta uma campanha madrilenha injusta

Siga GOAL no Google

Alfredo Martínez, jornalista do catalão "Sport", lançou um ataque duro contra os críticos de Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção da Espanha, por causa da polêmica gerada em torno de sua ausência no confronto contra a República Tcheca.

Publicidade

E afirmou que o jogador não se esquivou de se juntar à seleção, mas sim que de fato sofria de uma inflamação no joelho e acúmulo de líquido na articulação, o que levou a comissão técnica a lidar com cautela com seu estado.

Martínez disse que o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, foi obrigado a expressar sua irritação e a falar com clareza sobre os sintomas e incômodos que o jogador sofria, esclarecendo que seu joelho sofreu inflamação após um movimento durante o confronto contra o Aston Villa, com a presença de líquido na articulação.

E acrescentou: "O que mais é preciso para esclarecer isso? Lamine Yamal não se esquiva das convocações", considerando que a ausência do craque do Barcelona no confronto contra a República Tcheca foi resultado de sua condição física, e não uma tentativa dele de se afastar da seleção nacional.

Leia também

A demissão de Hossam Hassan não é a surpresa: a surpresa é a sua contratação

Publicidade
Publicidade

Zidane se irrita ao ser questionado sobre Mbappé: Bobagem!

Tópicos relacionados

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

O jornalista catalão criticou o que descreveu como a busca constante por complicações e detalhes em situações normais, como poupar os jogadores antes de partidas importantes e cuidar deles para garantir que cheguem à melhor condição física possível, apontando que alguns dos críticos não conseguem apreciar o que Yamal oferece, porque ele não joga pelo time que torcem.

Martínez considerou que Yamal talvez seja o melhor jogador que a Espanha teve em sua história, ou que é candidato a se tornar isso, afirmando que suas qualidades lhe dão a chance de contribuir para a conquista de muitos títulos para a seleção.

Publicidade

Também avaliou que sua ambição e seu constante desejo de vencer e quebrar recordes combinam com seu nível futebolístico excepcional.

Martínez abordou a relação entre o Barcelona e a seleção espanhola, apontando que vários jogadores do clube catalão sofreram lesões durante os últimos períodos de convocação, descrevendo o que aconteceu como algo circunstancial e lamentável.

Publicidade

Citou a grave lesão de Gavi em Valladolid, quando o meio-campista espanhol era um elemento fundamental e indispensável na formação da seleção, afirmando que ele não voltou a ser o mesmo jogador após aquela lesão lamentável.

Acrescentou que Lamine Yamal sempre se encontra no olho do furacão para seus críticos, em vez de receber o apoio e o reconhecimento que o ajudariam a se sentir à vontade com a seleção espanhola, assim como se sente com seu time.

Publicidade

Avaliou que o jogador sofre ataques injustos, apesar do comprometimento que demonstrou com a seleção, inclusive acelerando sua recuperação para poder alcançar as partidas e ajudar a Espanha a conquistar seu segundo título mundial.

Também defendeu o papel histórico do Barcelona nos sucessos da seleção espanhola, dizendo que a base da seleção sempre incluiu jogadores do clube catalão, quando a Espanha foi campeã da Copa do Mundo ou da Eurocopa.

Publicidade

Martínez criticou os "dois pesos e duas medidas" de alguns dos críticos de Yamal, apontando que eles pedem o voto a favor de Kylian Mbappé, na disputa pelo melhor jogador do mundo, ou ignoram repetidamente a ausência dos jogadores de seus clubes nas convocações das seleções da França e do Uruguai, numa referência ao Real Madrid.

O articulista concluiu afirmando que o principal motivo por trás dessas críticas, do seu ponto de vista, é o fato de Yamal pertencer ao Barcelona, considerando que o clube e o jogador representam um inimigo permanente para uma parcela dos torcedores, antes de dirigir uma mensagem ao jovem craque dizendo: "Perdoa-os, Yamal, porque eles não sabem o que dizem".

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

Ver perfil do autor