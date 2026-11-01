Alfredo Martínez, jornalista esportivo e comentarista de futebol da rádio espanhola "Onda Cero", desferiu um ataque contra Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, por causa da forma como lida com Raphinha e de suas convocações frequentes apesar das lesões sofridas pelo jogador durante as datas FIFA, considerando que o desempenho do técnico italiano desde que assumiu o comando do Brasil prejudicou o Barcelona de forma notável.

Martínez afirmou, em um artigo no jornal catalão "Sport", neste domingo, que a questão não se relaciona ao grande passado madridista de Ancelotti e ao seu forte vínculo com o Real Madrid ao longo de muitos anos, mas sim aos fatos e aos números desde que assumiu o comando da seleção brasileira, explicando que Raphinha voltou lesionado nas três últimas vezes em que se juntou à seleção de seu país.

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O autor destacou que a convocação de Raphinha em abril passado, antes da Copa do Mundo, custou ao Barcelona a ausência do jogador nas fases eliminatórias diante do Atlético de Madri na Copa do Rei e na Liga dos Campeões da Europa, antes de o jogador voltar do Mundial também lesionado.

Acrescentou que Raphinha, que vinha apresentando atuações excelentes e liderava o cenário como artilheiro e grande estrela do Campeonato Espanhol, antes da primeira data FIFA desta temporada, voltou lesionado mais uma vez, e não conseguiu disputar uma partida completa desde seu retorno.

"Por que ele não se rebela?"

Martínez não isentou o atacante do Barcelona de responsabilidade, ainda que em menor grau, considerando que ele é um dos líderes da seleção brasileira e que, supostamente, teria influência junto a Ancelotti e uma linha de comunicação direta com ele, o que lhe permitiria esclarecer que sua convocação neste momento o prejudica esportivamente e em relação à sua imagem com o clube que paga seu salário.

Disse que os membros do Barcelona e seus seguidores estão extremamente irritados e não entendem por que Raphinha não tenta se rebelar contra esse abuso, antes de acrescentar: "Peço desculpas ao capitão Raphinha, pois sou admirador dele, e acho que é um jogador grandioso, que apresenta atuações excelentes com o Barcelona, mas talvez pudesse fazer algo mais justo em relação ao clube que paga seu salário, especialmente porque a seleção brasileira disputa apenas partidas amistosas".

Por outro lado, Martínez compreendeu o desejo de Ancelotti de convocar os melhores elementos disponíveis e extrair o máximo deles, mas enfatizou que as partidas amistosas, especificamente, deveriam ser uma oportunidade para o técnico italiano observar novos talentos.

O autor abordou também a convocação de Vinícius Júnior, considerando que a situação dele é diferente, porque ele passa por uma fase de queda de rendimento e precisa disputar alguns minutos, especialmente porque está suspenso até o fim de novembro, de modo que a convocação beneficia o jogador madridista.

"Dualidade"

Martínez também criticou a "dualidade de critérios" no tratamento dado aos clubes brasileiros, apontando que Ancelotti não convocou nenhum jogador do Palmeiras, a pedido da Confederação Brasileira, por causa do envolvimento do time nas competições do campeonato nacional e na final da Copa Libertadores.

E questionou: "O Barcelona não estava disputando metade da temporada em abril passado, quando jogou as fases eliminatórias da Copa do Rei, incluindo a semifinal diante do Atlético de Madri, assim como as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa diante do mesmo time?".

Martínez concluiu com um apelo à intervenção da Federação Internacional de Futebol e das organizações internacionais para limitar as convocações de jogadores durante os períodos de partidas amistosas, considerando que a ida deles às suas seleções na Copa do Mundo, nas fases eliminatórias e na Copa América é algo compreensível, apesar do grande número de jogos, "mas viajar para o outro lado do mundo para disputar concentrações e partidas amistosas diante de adversários pouco conhecidos, com as longas viagens e o desgaste físico que isso acarreta no meio da temporada dos clubes, é algo que não deveria continuar", segundo suas palavras.