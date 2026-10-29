Na imprensa catalã: Ancelotti pune o Barcelona mais uma vez

O atacante brasileiro Raphinha será obrigado a percorrer 22 mil quilômetros de avião, ida e volta, para disputar dois amistosos com a seleção brasileira diante de Japão e Singapura em novembro.

Não houve perdão por parte do técnico Carlo Ancelotti, que convocou Raphinha para participar das duas partidas apesar dos pontos de interrogação em torno de sua utilidade, segundo o jornal "Sport" da Catalunha, que considerou que o treinador italiano "puniu o Barcelona mais uma vez".

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A seleção brasileira se dirigirá à cidade de Singapura para enfrentar o Japão no sábado, dia 14 de novembro, e depois a seleção de Singapura, dona da casa, que ocupa a 149ª posição entre 211 seleções na última atualização do ranking da Federação Internacional de Futebol, na terça-feira, dia 17 de novembro.

Isso significa, na prática, que o jogador dono da camisa número 11 do Barcelona será obrigado a encarar mais uma viagem cansativa, percorrendo cerca de 22 mil quilômetros de avião entre ida e volta.

Esses novos compromissos com a seleção brasileira chegam num momento em que Raphinha ainda não recuperou seu melhor nível, após a lesão muscular que sofreu durante a última data Fifa, enquanto defendia a seleção de seu país.

O jogador se lesionou no dia 29 de setembro na cidade australiana de Brisbane, quando foi obrigado a deixar o campo no intervalo durante o amistoso contra a Austrália. A lesão o forçou a retornar antecipadamente ao Barcelona, enquanto a seleção brasileira ainda se preparava para disputar um terceiro amistoso diante da Índia, em Calcutá.

Precedentes preocupantes

O técnico Hansi Flick, o Barcelona e a torcida catalã têm motivos para se preocupar com essa nova convocação, que acontece dentro das últimas datas Fifa de 2026. Os precedentes despertam temores, já que Raphinha se lesionou em ocasiões anteriores durante sua passagem pela seleção brasileira, o que causou grandes prejuízos aos blaugranas.

O que ocorreu em março passado ainda está presente na memória de Flick, quando Raphinha se lesionou em Boston durante um amistoso, que não tinha grande importância para a seleção brasileira, diante da França.

Na ocasião, o jogador ficou fora do Barcelona por 5 semanas e não participou dos confrontos eliminatórios nos quais o time deu adeus à Copa do Rei e à Liga dos Campeões da Europa, diante do Atlético de Madrid comandado por Diego Simeone. Depois, o atacante brasileiro sofreu uma recaída durante a Copa do Mundo de 2026 e ficou de fora da partida de eliminação de sua seleção diante da Noruega comandada por Erling Haaland.