Mustapha Hadji, lenda da seleção do Marrocos, acredita que os Leões do Atlas são capazes de derrubar o Brasil e a Argentina, que não têm mais, em sua opinião, a força que tinham anteriormente, mas ao mesmo tempo apontou um ponto fraco evidente no elenco do técnico Mohamed Ouahbi.

A seleção marroquina tornou-se uma das mais destacadas do mundo e, graças às suas conquistas nas edições das Copas do Mundo de 2022 e 2026, ocupou o sétimo lugar no ranking mais recente da Federação Internacional de Futebol "Fifa", à frente de grandes seleções.

A seleção marroquina consolidou sua posição entre as grandes do mundo, depois de ocupar o sétimo lugar no ranking mais recente da Federação Internacional de Futebol "Fifa", à frente de seleções tradicionais como Holanda, Alemanha, Bélgica e Itália.

À frente do Marrocos estão as seis seleções: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal e Brasil, nessa ordem.

Quando questionado sobre as três seleções capazes de derrotar o Marrocos atualmente, Hadji citou França, Espanha e Inglaterra.

Ele disse, em entrevista em vídeo ao Kooora que será publicada posteriormente, "a seleção da França é muito difícil, e também a Espanha, apesar de a termos vencido em 2022, e a terceira seleção é a Inglaterra".

Mas Hadji, que representou os Leões no período entre 1994 e 2002, não acredita que o Brasil e a Argentina representem a mesma ameaça que representavam no passado; pois acredita que a seleção marroquina passou a ser capaz de superá-los.

Hadji explicou sua declaração afirmando "o Brasil não tem mais aquela seleção que conheci no final dos anos 1990 e no início deste século, não tem mais Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo, vejo que não é uma equipe assustadora no momento, tornou-se uma equipe comum que o Marrocos pode superar".

E acrescentou "já a Argentina perdeu 90% de sua força após a aposentadoria de Lionel Messi, que fazia tudo, de gols a passes decisivos, e não vejo que os demais jogadores tenham um nível diferenciado, portanto o Marrocos também é capaz de derrotá-la".

Hadji revela a lacuna que o preocupa no Marrocos

Sobre o maior ponto fraco nas fileiras da seleção marroquina atualmente, Hadji enfatizou que a "zaga central" representa um grande problema.

E explicou "temos apenas a dupla Aïssa Diop e Nayef Aguerd nessa posição, e os reservas não estão no mesmo nível".

A lenda marroquina acrescentou "é preciso que haja abundância de bons jogadores nessa posição, como acontece no meio-campo e no ataque, espero que no futuro tenhamos 6 zagueiros de alto nível".

Sobre se a seleção do Marrocos sentiu falta do zagueiro Romain Saïss, que se aposentou após a Copa Africana de Nações de 2025, Hadji disse "sim, porque ele era um jogador de alto nível, e um líder dentro de campo, e agora temos Diop e Aguerd".

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