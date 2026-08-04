A transferência do jogador marfinense Yan Diomandé, do Leipzig, da Alemanha, para o Real Madrid entrou em sua fase decisiva, com o clube merengue buscando fechar o negócio nas próximas horas e submeter o atleta aos exames médicos antes de sua viagem ao centro de treinamento de seu atual clube na Áustria.

Segundo revelou o jornalista alemão Florian Plettenberg, da rede "Sky Sport Alemanha", e reproduziu o jornal espanhol "As", as novas negociações entre Real Madrid e Leipzig apresentam avanço notável, e espera-se que Diomandé assine seu contrato com o clube merengue nas próximas horas.

Corrida contra o tempo para evitar a viagem à Áustria

O momento da conclusão do negócio tem importância máxima para o Real Madrid, já que o clube merengue trabalha arduamente para submeter Diomandé aos exames médicos o mais rápido possível e evitar sua viagem ao centro de treinamento do Leipzig, na Áustria, o que poderia atrasar os trâmites de sua transferência e atrapalhar os planos do técnico português José Mourinho.

Todas as partes envolvidas estão empenhadas em finalizar esse negócio tão esperado, diante do desejo do Real Madrid de reforçar seu elenco com um jogador de grande potencial, especialmente após duas temporadas sem títulos, que levaram a diretoria a buscar reforços de qualidade.

Mourinho quer Diomandé imediatamente

De acordo com as informações que circulam, a diretoria do Real Madrid vive horas decisivas para assegurar a chegada de Yan Diomandé à capital espanhola, pois o técnico português José Mourinho deseja incorporar o jogador aos treinos da equipe imediatamente, a fim de dispor de tempo suficiente para integrá-lo ao sistema tático antes do início da nova temporada.

A diretoria do Real Madrid busca concluir todos os trâmites jurídicos e administrativos nas próximas horas, preparando o terreno para anunciar oficialmente o negócio e apresentar o jogador à torcida, em um passo que visa fortalecer as esperanças do clube merengue de recuperar seu domínio nos cenários local e continental em sua primeira temporada completa sob o comando de Mourinho.