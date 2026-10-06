Mario Basler agora levantou dúvidas sobre a possibilidade de os dois jogadores de ataque mostrarem em campo, em conjunto, seus pontos fortes pela seleção alemã. "Claro que os dois são jogadores de classe mundial. Mas os dois juntos simplesmente não funcionam como classe mundial", disse o ex-jogador do Bayern de Munique em seu podcast "Basler ballert".

Basler explicou: "Podemos nos dar por satisfeitos por termos dois superjogadores assim. E também pode acontecer de um deles se machucar. Aí, naturalmente, o outro pode jogar. Ou você também pode colocar um ou outro vindo do banco. Mas os dois juntos simplesmente vão ser muito difíceis."

Klopp havia convocado Musiala para sua primeira lista, mas por causa de sua saída por lesão acabou não podendo contar com o craque do Bayern de Munique. O jogador de 23 anos sofreu uma ruptura de fibra muscular na coxa direita durante o aquecimento, pouco antes da estreia na Liga das Nações contra a Holanda. Wirtz, originalmente previsto para o segundo grupo, juntou-se então à equipe da DFB uma partida antes.

Por que Florian Wirtz convenceu sob o comando de Jürgen Klopp

Na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, Wirtz convenceu com uma forte atuação no sistema de Klopp, atuando no meio-espaço pela esquerda. Também no jogo de volta, na Grécia (0 a 0), em que usou a braçadeira de capitão, o craque do Liverpool teve seus momentos. "Você viu, para mim ele estava muito solto ontem. Estava com muita alegria para jogar, com muita vontade de ser o chefe", disse Basler. Wirtz pediu muitas bolas e marcou o jogo: "Acho que ele, quando joga sozinho, se sente mais confortável e principalmente quando vem do centro."

Musiala também brilha comprovadamente a partir de uma posição central, razão pela qual Basler não vê solução para uma equipe titular com a dupla. "Você não pode colocar Musiala pela direita. Sem chance. Musiala é um jogador de centro. Musiala pela ponta não nos ajuda", enfatizou. Nas pontas, porém, Klopp apostou em pontas de origem, motivo pelo qual Basler vê um problema se aproximando do técnico da seleção. "Aí vai haver também um probleminha ou outro, se os dois estiverem em forma e os dois forem convocados."

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Como Florian Wirtz foi utilizado na Copa do Mundo?

Recentemente, Steffan Effenberg seguiu uma linha parecida no programa Sport1 "Doppelpass". O ex-jogador fez uma defesa clara de Wirtz como camisa 10 na equipe da DFB, depois de ele ainda ter sido utilizado nominalmente por Julian Nagelsmann na ponta esquerda na Copa do Mundo. O astro do Liverpool pode, nessa posição, "decidir jogos, ele também mostrou isso na Bundesliga. Mas quando você empurra jogadores para uma posição em que eles não se sentem confortáveis, não funciona."

A seleção alemã terá pela frente, na próxima pausa internacional, em novembro, os jogos de volta contra a Sérvia (13/11) e a Holanda (16/11). Então, Klopp também deverá definir um elenco consideravelmente reduzido, provavelmente com 24 a 26 jogadores, no qual - se ambos estiverem em forma - Musiala e Wirtz também deverão estar.