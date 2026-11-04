Müller: Kane supera todos os atacantes neste aspecto

Thomas Müller, ex-estrela do Bayern de Munique, elogiou a conquista da Bola de Ouro por Harry Kane, afirmando que o atacante inglês merecia o troféu após as atuações individuais de destaque que apresentou, bem como por sua contribuição para o sucesso da equipe bávara.

Müller falou sobre a conquista do prêmio por Kane, por meio de um boletim mensal que publica para seus seguidores: "Estou muito feliz por ele. Marcou 73 gols em 65 partidas oficiais. Este prêmio representa a coroação perfeita para o seu desempenho individual e o seu sucesso com o Bayern de Munique. Acredito que todos estejam muito felizes por Harry ter recebido este prêmio".

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E acrescentou: "Harry não entregou apenas os números, ele é um jogador de futebol fantástico. Destaca-se pela técnica de finalização, pela capacidade de proteger a bola e pelo empenho nas disputas. Além disso, nunca tem medo de realizar as tarefas árduas, apesar de saber que é o atacante principal da equipe".

O ex-internacional alemão prosseguiu: "Outros jogadores talvez pensem: por que voltar toda essa distância até a nossa área e fazer um carrinho para recuperar a bola? Mas o Harry executa isso sem hesitar. Ele também dá passes de posições das quais ninguém espera que saiam tais passes. Não existe outro atacante que faça isso, simplesmente porque nenhum outro atacante tem a capacidade de fazê-lo com a mesma eficiência".

Müller continuou: "No quesito liderança e personalidade, ele também é um exemplo e um modelo a ser seguido. Muito bem, meu amigo".

Kane superou por uma pequena margem de votos o astro francês Kylian Mbappé na disputa pela Bola de Ouro, enquanto o espanhol Lamine Yamal ficou em terceiro lugar.