Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Bayern München v Auckland City FC: Group C - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Müller: Kane supera todos os atacantes neste aspecto

Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
H. Kane
Thomas Müller
Alemanha
Espanha
England

O astro alemão destacou as qualidades de Kane

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Thomas Müller, ex-estrela do Bayern de Munique, elogiou a conquista da Bola de Ouro por Harry Kane, afirmando que o atacante inglês merecia o troféu após as atuações individuais de destaque que apresentou, bem como por sua contribuição para o sucesso da equipe bávara.

Müller falou sobre a conquista do prêmio por Kane, por meio de um boletim mensal que publica para seus seguidores: "Estou muito feliz por ele. Marcou 73 gols em 65 partidas oficiais. Este prêmio representa a coroação perfeita para o seu desempenho individual e o seu sucesso com o Bayern de Munique. Acredito que todos estejam muito felizes por Harry ter recebido este prêmio".

Leia também

Representante do Marrocos na Bola de Ouro: alguns tentaram me pressionar a escolher um jogador que não fosse Hakimi

Ex-porta-voz do Barcelona: o placar de 13 a 5 em títulos sufoca o Real Madrid

Próximas partidas
M05

M05

Bundesliga

07 de nov. de 2026

FCB

FCB

E acrescentou: "Harry não entregou apenas os números, ele é um jogador de futebol fantástico. Destaca-se pela técnica de finalização, pela capacidade de proteger a bola e pelo empenho nas disputas. Além disso, nunca tem medo de realizar as tarefas árduas, apesar de saber que é o atacante principal da equipe".

O ex-internacional alemão prosseguiu: "Outros jogadores talvez pensem: por que voltar toda essa distância até a nossa área e fazer um carrinho para recuperar a bola? Mas o Harry executa isso sem hesitar. Ele também dá passes de posições das quais ninguém espera que saiam tais passes. Não existe outro atacante que faça isso, simplesmente porque nenhum outro atacante tem a capacidade de fazê-lo com a mesma eficiência".

Müller continuou: "No quesito liderança e personalidade, ele também é um exemplo e um modelo a ser seguido. Muito bem, meu amigo".

Kane superou por uma pequena margem de votos o astro francês Kylian Mbappé na disputa pela Bola de Ouro, enquanto o espanhol Lamine Yamal ficou em terceiro lugar.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google