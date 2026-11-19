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O português José Mourinho voltou a comandar o Real Madrid nesta temporada, 13 anos depois do fim de sua primeira passagem pelo clube do Santiago Bernabéu. O retorno trouxe de volta uma série de lembranças ligadas ao período anterior no clube merengue, entre elas os motivos de sua saída em 2013. O treinador garantiu que a decisão não foi fruto de falta de carinho pelo clube nem de ausência de vínculo com ele.

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Mourinho comandou o Real Madrid entre 2010 e 2013 e levou a equipe aos títulos do Campeonato Espanhol na temporada 2011/2012 e da Copa do Rei na temporada 2010/2011.

O treinador português aproveitou sua participação na abertura do ano letivo 2026/2027 da Escola Universitária Real Madrid, vinculada à Universidade Europeia, para falar sobre seus anos anteriores no clube e reforçar que sua relação com o Real Madrid e com a torcida nunca foi interrompida durante todo o tempo em que esteve longe da capital espanhola.

Durante o evento, realizado no auditório da Cidade Esportiva do Real Madrid, Mourinho declarou, segundo o jornal espanhol "Sport": "Eu poderia ter ficado em 2013, mas saí por amor ao clube, porque achava, naquele momento, que a equipe não precisava do tipo de treinador que eu represento".

O treinador português destacou que continuou desejando o melhor para o Real Madrid ao longo dos 13 anos em que esteve afastado do clube e acrescentou: "É uma das minhas casas, ou melhor, é a minha casa. Foi isso que senti quando estive aqui e também durante os 13 anos em que não estive. Sempre desejei o bem ao clube e a felicidade de sua torcida. Desde o primeiro dia, senti que pertencia à identidade do Real Madrid e ao que ele representa".

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Mourinho também falou sobre a dimensão mundial do Real Madrid, explicando que suas experiências como treinador em vários países ao longo de mais de uma década lhe deram a oportunidade de entender melhor a imagem que o clube merengue tem fora da Espanha.

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"O Real Madrid é um clube grandioso por tudo o que conquistou, mas também por seus princípios e pela forma como lida com o esporte e com a sociedade. Fiquei 13 anos longe do clube e, durante esse período, entendi melhor como as pessoas enxergam o Real Madrid fora da Espanha", afirmou.

O técnico também abordou os fatores que ajudaram a moldar a carreira do treinador português , ressaltando que o sucesso depende de um conjunto de circunstâncias e de uma preparação constante para o próximo passo.

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"É uma combinação de fatores. Nasci com algo especial e sempre me preparei para o próximo passo. As coisas pareciam caminhar na direção certa. Apesar de haver muitas pessoas ao redor do treinador, no fim ele continua sozinho, e isso é difícil. Precisamos saber esconder nossos pontos fracos", explicou.

Vale lembrar que Mourinho vem apresentando bons resultados em sua primeira temporada desde o retorno ao comando do Real Madrid , com a equipe ocupando a segunda colocação do Campeonato Espanhol, com 30 pontos, 3 a menos que o líder Barcelona.

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O Real Madrid se prepara para receber o Celta de Vigo no próximo sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue também vem fazendo boas apresentações na Liga dos Campeões, com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas.