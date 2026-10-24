José Mourinho, técnico do Real Madrid, fez declarações marcantes antes do clássico contra o Barcelona, abordando as chances de seu time na disputa por títulos e a polêmica envolvendo o árbitro que vai apitar a partida.
As declarações de Mourinho vieram na coletiva de imprensa realizada neste sábado, antes do aguardado confronto contra o Barcelona no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
Mourinho confia na capacidade do Real Madrid de conquistar títulos
Quando questionado se o confronto do clássico representava o verdadeiro teste para saber se o Real Madrid tem capacidade de vencer títulos nesta temporada, a resposta do treinador português foi categórica, ao dizer, conforme publicado pelo jornal espanhol "As": "Não, o Real Madrid com Mourinho conquista títulos".
A objeção de Mourinho não é ao nome do árbitro
O técnico do Real Madrid abordou as notícias que circulam sobre a designação da arbitragem do clássico a José Luis Munuera Montero, em meio a relatos que o associam à polêmica dos pagamentos ao filho de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros na Espanha.
Mourinho disse que ficou surpreso com o que se comenta sobre a identidade do árbitro, afirmando que sua objeção não tem relação com o nome do árbitro em si, e explicou: "O nome do árbitro nunca me incomoda. Parto do princípio de que o árbitro é bom, mas o que me incomoda é a violação das regras".
Acrescentou que uma certa indefinição ainda cerca o assunto, segundo as informações que lhe chegaram, apontando que nomes diferentes foram cogitados ao longo das últimas semanas, mas que ele não recebeu de dentro do clube nenhuma confirmação sobre a recusa em nomear um árbitro específico.
Resposta breve às declarações de Fermín
Quando questionado sobre a declaração de Fermín López, jogador do Barcelona, na qual indicou que a conversa constante sobre os árbitros havia se tornado algo cansativo, o treinador português limitou-se a uma resposta breve com uma clara insinuação, dizendo: "O que posso dizer? Há outras coisas que nos cansam também, e que continuam acontecendo".
O Camp Nou dá uma emoção extra ao clássico?
Sobre disputar a partida no estádio Camp Nou e se isso lhe dá uma dose extra de entusiasmo, Mourinho minimizou a importância do estádio, afirmando que não é diferente de jogar em qualquer outro estádio.
E disse: "É como se estivéssemos jogando em qualquer outro estádio. Falamos de um time que tem grande qualidade, mas nada além disso".
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|5
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