Mourinho intervém no momento decisivo: decisão surpreendente traz Vinícius de volta aos braços do Bernabéu

O brasileiro Vinícius Júnior voltou ao estádio Santiago Bernabéu de forma diferente com o início da nova temporada, depois de definir seu futuro ao renovar o contrato com o Real Madrid até 2032, para dar início a uma nova fase em sua trajetória no clube, cujo destaque principal é aceitar seu novo papel e trabalhar para recuperar seu melhor nível.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "As", Vinícius disputa sua nona temporada com a camisa do Real Madrid, mas seu lugar dentro do projeto não é mais o mesmo das temporadas anteriores, depois que Kylian Mbappé e a presença de Bellingham se tornaram as duas principais vitrines do time sob o comando do português José Mourinho, algo que o ponta brasileiro aceitou após renovar seu contrato.

Vinícius mostrou nas duas primeiras partidas do Campeonato que está pronto para lidar com sua nova realidade longe das comparações, já que marcou um gol e deu uma assistência diante da Real Sociedad, dias depois do confronto contra o Espanyol, que teve a boa atuação de Bellingham, enquanto Mbappé começou sua temporada com força e marcou 3 gols nas redes da Real Sociedad.

O novo recomeço de Vinícius também parece diferente no que diz respeito à sua relação com a torcida do Real Madrid, depois que ele viveu ao longo dos últimos meses uma situação de tensão por causa da queda de rendimento e da falta de clareza sobre seu futuro no clube, e as vaias contra ele apareceram no confronto contra a Real Sociedad, mas não duraram muito tempo depois que o jogador começou a recuperar sua influência dentro de campo.

A virada decisiva veio quando Vinícius marcou e deu mais uma assistência, contribuindo diretamente para a vitória do Real Madrid, fazendo com que o som das arquibancadas mudasse gradualmente das vaias para os aplausos, em uma cena que resgatou um pouco da relação que uniu o jogador à torcida durante seus melhores momentos.

Mourinho decidiu substituir Vinícius após o gol, para que o jogador recebesse o incentivo da torcida do Santiago Bernabéu, explicando após a partida: "Eu não teria colocado o Vini em campo não fosse o gol e aquela sensação positiva. Achei que era melhor substituí-lo depois do gol, e foi bom colocá-lo para que sentisse o carinho da torcida".

O treinador português sabe que o retorno de Vinícius ao seu nível habitual representa um elemento importante no novo projeto do Real Madrid, enquanto parece que o próprio jogador decidiu virar a página da polêmica e das comparações, e reorganizar suas cartas dentro do time, na esperança de que a "noite das vaias" se transforme no início de uma nova fase marcada por brilhar novamente.