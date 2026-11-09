Uma reportagem publicada nesta segunda-feira afirmou que José Mourinho, treinador do Real Madrid, está pressionando de maneira indireta Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, em relação a um jogador do clube merengue.

O site "Foot Mercato" afirmou que, enquanto o papel de Endrick ficou reduzido a uma função secundária no Real Madrid, atrás de Kylian Mbappé, inabalável no ataque, o jogador que foi emprestado ao Olympique de Lyon durante os últimos seis meses da temporada passada não está encontrando o que busca no clube merengue.

Ainda assim, Carlo Ancelotti conta com ele na seleção brasileira e o convocou para atuar com a Seleção durante a data Fifa deste mês de novembro.

Em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Valencia, José Mourinho, treinador do Real Madrid, comentou de forma firme sobre a situação do jovem atacante, afirmando: "Minha posição é clara, quero que Endrick jogue".

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E enviou uma mensagem clara ao treinador do Brasil, na qual disse: "Se Ancelotti o escalar durante esta data Fifa, ficarei muito feliz".